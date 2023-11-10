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Вьетнам и Россия активизируют сотрудничество в противопожарной, поисково-спасательной работах
Приветствуя министра А. Куренкова и высокопоставленную делегацию МЧС РФ, министр То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и желает совместно с Россией развивать традиционную дружбу между двумя странами все более эффективной, практичной, устойчивой и заслуживающей доверия.
На переговорах обе стороны пришли к единому мнению о необходимости срочно активизировать взаимодействие между двумя странами в повышении эффективности противопожарной и поисково-спасательной деятельности.
То Лам подтвердил, что Вьетнам ценит совместную работу с Россией над укреплением двусторонней дружбы, делая ее более эффективной, содержательной и устойчивой.
Что касается сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством по чрезвычайным ситуациям России, он сказал, что оно процветает во всех сферах, добавив, что министерства поддерживают обмен практическим опытом работы по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, участие в выставках и научных конференциях.
Российское МЧС помогло Министерству общественной безопасности Вьетнама подготовить пожарных и поисково-спасательные силы, предоставило научные документы и поделилось опытом методов обучения.
Со своей стороны А. Куренков подчеркнул, что тесное сотрудничество, особенно в области противопожарной, поисково-спасательной работ, а также обмен опытом в области готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации способствовало углублению многовековой дружбы между двумя странами.
Принимающая сторона и гость договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, поделиться опытом строительства Центра раннего оповещения о пожарах и стихийных бедствиях, представить средства тушения и спасения, обмениться и передать технологии, сотрудничать в производстве технических средств и оборудования для предотвращения, тушения и спасения.
Обе стороны создадут совместную исследовательскую группу для координации и обмена информацией для завершения правовой системы противопожарной и поисково-спасательной операций.
В августе 2022 года министерства двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.