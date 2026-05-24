НОВОСТИ
Вьетнам и Россия активизируют сотрудничество в морской сфере
Выступая на заседании, генерал армии Фан Ван Зянг подтвердил, что Вьетнам неизменно высоко ценит статус России как морской державы. Он подчеркнул, что Министерство обороны Вьетнама стремится и далее продвигать сотрудничество с Морской коллегией Российской Федерации, делая его более предметным, эффективным и всесторонним.
С российской стороны генерал армии Николай Патрушев отметил, что сотрудничество в морской сфере становится одним из важных направлений, способствующих дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. По его словам, потенциал взаимодействия сторон в этой области остается весьма значительным, особенно в условиях, когда обе страны уделяют большое внимание развитию морской экономики, океанологическим исследованиям и обеспечению морской безопасности.
Стороны сошлись во мнении, что со времени проведения первого консультационного заседания во Вьетнаме двустороннее сотрудничество в морской сфере достигло многих позитивных результатов по ряду направлений, включая военно-морское взаимодействие, судостроительную промышленность, морские перевозки, морские научные исследования и подготовку кадров.
Одним из отмеченных ярких результатов стала научно-исследовательская деятельность в рамках Российско-вьетнамского тропического центра, особенно в области изучения морских ресурсов, островной среды, сохранения и восстановления морских экосистем.
Подготовка кадров, особенно военно-морских специалистов, по-прежнему рассматривается как эффективное направление сотрудничества, имеющее долгосрочное стратегическое значение для двух стран.
На этой основе Вьетнам и Россия договорились продолжать укреплять координацию в реализации подписанных соглашений, сосредоточив внимание на ключевых направлениях, таких как развитие взаимодействия между военно-морскими силами двух стран, расширение морских научных исследований, развитие морских перевозок и активизация подготовки кадров.
В тот же день, 22 мая, генерал армии Фан Ван Зянг провел встречу с генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу, Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.
На встрече генерал армии Фан Ван Зянг высоко оценил позитивное развитие отношений традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией во многих сферах. Он подчеркнул, что сотрудничество в области обороны, энергетики и нефтегазовой отрасли по-прежнему остается важной опорой этих отношений.
Стороны также обсудили ряд мер, направленных на углубление сотрудничества в области обороны, уделив особое внимание таким направлениям, как подготовка кадров, передача технологий, научные исследования, гуманитарное разминирование и военно-историческое образование.
Генерал армии Сергей Шойгу подтвердил, что Россия всегда рассматривает Вьетнам как приоритетного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также выразил пожелание, чтобы две страны продолжали эффективно реализовывать достигнутые договоренности на высшем уровне в целях укрепления стратегического доверия и расширения двустороннего сотрудничества в области обороны.
В рамках рабочей поездки высокопоставленная делегация Министерства обороны Вьетнама также посетила Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и одно из судостроительных предприятий в Москве, чтобы подробнее ознакомиться с потенциалом оборонной промышленности и судостроения России.