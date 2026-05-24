Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам и Россия активизируют сотрудничество в морской сфере

В рамках официального визита в Российскую Федерацию 22 мая в Москве генерал армии Фан Ван Зянг и генерал армии Николай Патрушев совместно провели второе заседание консультаций в морской сфере между Вьетнамом и Российской Федерацией.
Заместитель премьер-министра, министр национальной обороны, генерал армии Фан Ван Зянг встречается с генералом армии Сергеем Шойгу, Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Фото: ВИА 
Эта встреча способствовала дальнейшему расширению стратегического сотрудничества двух стран в таких областях, как военно-морское взаимодействие, морские исследования и судостроительная промышленность.

Выступая на заседании, генерал армии Фан Ван Зянг подтвердил, что Вьетнам неизменно высоко ценит статус России как морской державы. Он подчеркнул, что Министерство обороны Вьетнама стремится и далее продвигать сотрудничество с Морской коллегией Российской Федерации, делая его более предметным, эффективным и всесторонним.

С российской стороны генерал армии Николай Патрушев отметил, что сотрудничество в морской сфере становится одним из важных направлений, способствующих дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. По его словам, потенциал взаимодействия сторон в этой области остается весьма значительным, особенно в условиях, когда обе страны уделяют большое внимание развитию морской экономики, океанологическим исследованиям и обеспечению морской безопасности.

Стороны сошлись во мнении, что со времени проведения первого консультационного заседания во Вьетнаме двустороннее сотрудничество в морской сфере достигло многих позитивных результатов по ряду направлений, включая военно-морское взаимодействие, судостроительную промышленность, морские перевозки, морские научные исследования и подготовку кадров.

Одним из отмеченных ярких результатов стала научно-исследовательская деятельность в рамках Российско-вьетнамского тропического центра, особенно в области изучения морских ресурсов, островной среды, сохранения и восстановления морских экосистем.

Подготовка кадров, особенно военно-морских специалистов, по-прежнему рассматривается как эффективное направление сотрудничества, имеющее долгосрочное стратегическое значение для двух стран.
На этой основе Вьетнам и Россия договорились продолжать укреплять координацию в реализации подписанных соглашений, сосредоточив внимание на ключевых направлениях, таких как развитие взаимодействия между военно-морскими силами двух стран, расширение морских научных исследований, развитие морских перевозок и активизация подготовки кадров.

В тот же день, 22 мая, генерал армии Фан Ван Зянг провел встречу с генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу, Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.

На встрече генерал армии Фан Ван Зянг высоко оценил позитивное развитие отношений традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией во многих сферах. Он подчеркнул, что сотрудничество в области обороны, энергетики и нефтегазовой отрасли по-прежнему остается важной опорой этих отношений.

Стороны также обсудили ряд мер, направленных на углубление сотрудничества в области обороны, уделив особое внимание таким направлениям, как подготовка кадров, передача технологий, научные исследования, гуманитарное разминирование и военно-историческое образование.

Генерал армии Сергей Шойгу подтвердил, что Россия всегда рассматривает Вьетнам как приоритетного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также выразил пожелание, чтобы две страны продолжали эффективно реализовывать достигнутые договоренности на высшем уровне в целях укрепления стратегического доверия и расширения двустороннего сотрудничества в области обороны.

В рамках рабочей поездки высокопоставленная делегация Министерства обороны Вьетнама также посетила Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и одно из судостроительных предприятий в Москве, чтобы подробнее ознакомиться с потенциалом оборонной промышленности и судостроения России.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи

23 мая Премьер-министр Ле Минь Хынг и правительственная делегация в ходе рабочей поездки в центральную провинцию Куангчи возложили цветы и воскурили благовония в память о павших бойцах на Национальном кладбище павших бойцов Чыонгшон, в национальном историческом комплексе особого значения древней цитадели Куангчи и у памятного объекта пещеры Тамко на дороге 20 Куеттханг.
