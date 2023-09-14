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Вьетнам и Российская Республика Саха обсуждают укрепление сотрудничества
Николаев отметил, что Якутия и Вьетнам движутся к новым официальным отношениям, причем обе стороны проявляют все больший интерес к торговому сотрудничеству. Двусторонняя торговля находится на подъеме, особенно потенциал увеличения экспорта полезных ископаемых, драгоценных камней и сельскохозяйственной продукции.
Многие фирмы из Республики Саха приняли участие в торгово-промышленных выставках во Вьетнаме.
Глава Республики Саха пригласил Вьетнам в Российско-Азиатский арктический исследовательский консорциум, который был создан по инициативе Северного форума.
Он также передал приглашение спортивной команде Вьетнама принять участие в Международных спортивных играх «Дети Азии-2024» в Якутске, столице Республики Саха.