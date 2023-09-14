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Вьетнам и Российская Республика Саха обсуждают укрепление сотрудничества

Заместитель министра планирования и инвестиций Вьетнама До Тхань Чунг встретился с главой Российской Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 13 сентября, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества на полях Восточного экономического форума 2023 года (ВЭФ 2023)
  Глава Республики Саха Айсен Николаев. Фото: ВИА  
Заместитель министра планирования и инвестиций Вьетнама До Тхань Чунг встретился с главой Российской Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 13 сентября, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества на полях Восточного экономического форума 2023 года (ВЭФ 2023), проходящего во Владивостоке.

Николаев отметил, что Якутия и Вьетнам движутся к новым официальным отношениям, причем обе стороны проявляют все больший интерес к торговому сотрудничеству. Двусторонняя торговля находится на подъеме, особенно потенциал увеличения экспорта полезных ископаемых, драгоценных камней и сельскохозяйственной продукции.

Многие фирмы из Республики Саха приняли участие в торгово-промышленных выставках во Вьетнаме.

Глава Республики Саха пригласил Вьетнам в Российско-Азиатский арктический исследовательский консорциум, который был создан по инициативе Северного форума.

Он также передал приглашение спортивной команде Вьетнама принять участие в Международных спортивных играх «Дети Азии-2024» в Якутске, столице Республики Саха.

ВИА/ИЖВ

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