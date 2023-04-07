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Вьетнам и РК укрепляют сотрудничество в борьбе с преступностью
С развитием дипломатических отношений между странами в 2019 году МОБ и Верховная прокуратура РК подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с транснациональной преступностью для создания правового коридора для эффективной координации в борьбе с преступностью. Обе стороны также активно обменивались информацией о преступлениях, работая вместе над расследованием и задержанием преступников.
В целях дальнейшего расширения сотрудничества между ведомствами То Лам поручил обеим сторонам разработать план укрепления сотрудничества в таких областях, как борьба с преступностью, расследование дел, обмен информацией, взаимные визиты на разных уровнях, обучение для повышения потенциала правоохранительных органов, и обучение правилам безопасности и защиты граждан, обучающихся и работающих в странах друг друга.
Он также призвал Верховную прокуратуру РК продолжить организацию учебных курсов в РК для сотрудников МОБ по расследованию преступлений, анализу и извлечению электронных данных и улик, а также курсов корейского языка.
Соглашаясь с предложениями МОБ, генеральный прокурор Ли подчеркнул, что обе стороны будут продолжать укреплять сотрудничество в области предотвращения и пресечения преступлений, особенно наркопреступлений и экономических преступлений.
Также 6 апреля делегация МОБ посетила штаб-квартиру Всемирной федерации тхэквондо и посольство Вьетнама в Сеуле.