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Вьетнам и РК расширяют сотрудничество в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта
Министры обсудили меры сотрудничества на основе видения и политики по стимулированию цифровых инноваций для роста, а также пообещали расширить сотрудничество в области ИКТ, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта и подготовке высококачественных кадров для полупроводниковых технологий.
Вьетнамский министр также провел переговоры с представителями правительства цифровой платформы РК, Национального агентства информационного общества, Корейского агентства интернета и безопасности и Национальной ИТ-индустрии министерства науки и ИКТ (MSIT), которые предоставили вьетнамской стороне информацию, касающуюся исследований и разработки политики РК в области ИКТ.
Во время своего пребывания в стране 1-2 августа министр Нгуен Мань Хунг посетил Сеульский киберуниверситет (SCU), провел с ним рабочую встречу и принял участие в церемонии открытия координационного учебного офиса между Вьетнамским технологическим институтом почты и телекоммуникаций и SCU. Он поздравил два учебных заведения с эффективным сотрудничеством и подчеркнул, что модель цифрового университета SCU является передовой и служит примером для вьетнамских университетов.
По этому случаю Министерство информации и коммуникаций совместно с MSIT и соответствующими ассоциациями двух стран организовало цифровой форум Вьетнам - РК, в котором приняли участие 20 технологических фирм из Вьетнама и 150 представителей ассоциаций и предприятий РК.
Для вьетнамского бизнес-сообщества в сфере ИКТ это была возможность продвигать торговлю и искать международных партнеров в РК. Кроме того, это также способствовало координации и обмену политикой, инициативами и передовыми технологиями между двумя странами.