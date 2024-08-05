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НОВОСТИ

Вьетнам и РК расширяют сотрудничество в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта

Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг в начале августа совершил рабочую поездку в Республику Корея (РК) с целью укрепления сотрудничества между двумя странами в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта.
  Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг и министр науки и ИКТ Кореи Ли Чон Хо. Фото: ВИA  
На рабочей встрече с министром науки и и информационно-коммуникационных технологий Ли Чон Хо министра Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что Вьетнам способствует экономическому росту на основе цифровых технологий, а также ускоряет развитие ИТ и коммуникаций, особенно искусственного узкого интеллекта и специализированного ИИ - областей, которые нуждаются в международном сотрудничестве в области обмена политикой и подготовки кадров.

Министры обсудили меры сотрудничества на основе видения и политики по стимулированию цифровых инноваций для роста, а также пообещали расширить сотрудничество в области ИКТ, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта и подготовке высококачественных кадров для полупроводниковых технологий.

Вьетнамский министр также провел переговоры с представителями правительства цифровой платформы РК, Национального агентства информационного общества, Корейского агентства интернета и безопасности и Национальной ИТ-индустрии министерства науки и ИКТ (MSIT), которые предоставили вьетнамской стороне информацию, касающуюся исследований и разработки политики РК в области ИКТ.

Во время своего пребывания в стране 1-2 августа министр Нгуен Мань Хунг посетил Сеульский киберуниверситет (SCU), провел с ним рабочую встречу и принял участие в церемонии открытия координационного учебного офиса между Вьетнамским технологическим институтом почты и телекоммуникаций и SCU. Он поздравил два учебных заведения с эффективным сотрудничеством и подчеркнул, что модель цифрового университета SCU является передовой и служит примером для вьетнамских университетов.

По этому случаю Министерство информации и коммуникаций совместно с MSIT и соответствующими ассоциациями двух стран организовало цифровой форум Вьетнам - РК, в котором приняли участие 20 технологических фирм из Вьетнама и 150 представителей ассоциаций и предприятий РК.

Для вьетнамского бизнес-сообщества в сфере ИКТ это была возможность продвигать торговлю и искать международных партнеров в РК. Кроме того, это также способствовало координации и обмену политикой, инициативами и передовыми технологиями между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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