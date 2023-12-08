НОВОСТИ
Вьетнам и РК развивают сотрудничество в области торговли, промышленности, энергетики
Цель встреч - рассмотреть и оценить результаты двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и энергетики с того момента, как в декабре 2022 года две страны повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.
Участники наметили направления и планы дальнейшего развития сотрудничества в различных областях для достижения цели в 150 млрд. долл. США в двусторонней торговле к 2030 году.
На 13-м заседании Совместного комитета Вьетнама и Республики Корея по сотрудничеству в области торговли, промышленности и энергетики министры двух стран согласовали меры и новые механизмы сотрудничества в областях, находящихся в их ведении, а также поддержку друг друга в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, способствуя восстановлению и развитию экономики каждой страны.
В частности, в сфере торговли обе стороны будут осуществлять комплексные меры по стимулированию двусторонней торговли, чтобы достичь целевого показателя в 150 млрд. долл. США к 2030 году, включая оптимизацию механизмов «Корея Плюс» во Вьетнаме и «Вьетнам Плюс» в РК, сосредоточив внимание на преодолении препятствий, с которыми сталкиваются деловые сообщества двух стран, и содействии их развитию, партнерства в области торговли, бизнеса и инвестиций, а также укреплении взаимной поддержки в рамках многостороннего сотрудничества.
В области промышленности они договорились о совместной работе над планом действий по реализации меморандума о взаимопонимании по созданию вьетнамско-корейского центра исследований ключевых минералов, который был подписан 23 июня 2023 года. Республика Корея окажет поддержку Вьетнаму в разработке политики в области полезных ископаемых, редкоземельных элементов, исследований, эксплуатации, переработки и подготовки кадров в этих областях.
В области энергетики стороны признали положительные результаты сотрудничества в развитии электростанций на СПГ и эксплуатации нефтегазовых месторождений во Вьетнаме, а также обменялись информацией о зеленой энергетике. Стороны также договорились содействовать участию корейских инвесторов в энергетических проектах во Вьетнаме.
Корейская сторона согласилась поддержать Вьетнам в разработке новой политики развития энергетики и продвижении процесса перехода к энергетике во Вьетнаме в направлении достижения целевого показателя по нулевым выбросам к 2050 году.
На 7-м заседании Совместного комитета по реализации соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и РК стороны отметили, что за восемь лет реализации соглашения двусторонняя торговля значительно выросла и составила 87 млрд. долл. США в 2022 году с 36,5 млрд. долл. США в 2015 году. Инвестиции РК во Вьетнам удвоились и составили 84 млрд. долл. США в 2023 году с 43,7 млрд. долл. США в 2015 году.
Министры договорились о реализации направлений сотрудничества, включая создание благоприятных правовых коридоров для реализации и оптимизации соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и РК.
Завершая встречи, министры двух стран подписали протокол 13-го заседания Совместного комитета Вьетнама и Республики Корея по сотрудничеству в области торговли, промышленности и энергетики и совместное заявление 7-го заседания Совместного комитета по реализации соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Республикой Корея. Они стали свидетелями обмена двух соглашений о сотрудничестве в области полезных ископаемых и редкоземельных элементов.