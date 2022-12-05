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Вьетнам и РК имеют еще много возможностей для развития торговли
Ожидается, что двусторонний товарооборот между Вьетнамом и РК достигнет 90 млрд. долл. США в 2022 году и превысит 100 млрд. долл. США в 2023 году. В частности, две страны всегда сохраняют свои позиции ведущих торговых партнеров друг друга. РК является третьим по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам является крупнейшим торговым партнером РК в АСЕАН. Таким образом, визит президента Нгуен Суан Фука в РК 4-6 декабря, безусловно, откроет новый этап в отношениях между Вьетнамом и РК, выводя двустороннее сотрудничество на более высокий уровень.
Комментируя торговые отношения между Вьетнамом и РК, представитель Департамента рынка Азии и Африки (Министерство промышленности и торговли) сказал, что структура экспорта двух стран явно дополняет друг друга и не имеет прямой конкуренции.
Вьетнам в основном экспортирует товары, произведенные корейскими предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ), включая телефоны и компоненты, компьютеры, электронные продукты и детали, машины, оборудование, запасные части и продукты Вьетнама, имеющие преимущество, такие как сельскохозяйственные и рыбные продукты, обработанные пищевые продукты, текстильно-швейные изделия, обувь и мебель.
С другой стороны, РК является вторым по величине поставщиком во Вьетнам компонентов, аксессуаров, машин и оборудования, а сырье является исходными материалами для производственных секторов, особенно обрабатывающей промышленности, обслуживающей экспорт Вьетнама.
По словам представителя Департамента рынка Азии и Африки, РК является очень богатым рынком с покупательной способностью с доходом на душу населения более 30.000 долл. США в год и импортным оборотом около 700 млрд. долл. США в год. Таким образом, возможности для вьетнамского экспорта на корейский рынок по-прежнему очень велики.
Более того, это одна из немногих стран, подписавших множество двусторонних и многосторонних ССТ с Вьетнамом. Две страны присоединились к соглашениям о свободной торговле, таким как Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и РК (AKFTA); Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Кореей (VKFTA); Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).
В частности, Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и РК (VKFTA), вступившее в силу 20 декабря 2015 г., открыло значительные возможности для вьетнамского экспорта.
Товары, которые являются сильными сторонами Вьетнама, такие как морепродукты, продукты сельского и лесного хозяйства, обработанные пищевые продукты, удобрения, текстильно-швейные изделия, текстильные волокна, текстильные материалы, обувь, керамика и электрические кабели всех видов... имеют право на освобождение от налога на импорт и снижение в соответствии с этим Соглашением.
Кроме того, Министерство промышленности и торговли Вьетнама и Министерство торговли, промышленности и энергетики РК учредили Комитет по выполнению Министерского соглашения (UBTT) и очень тесно и активно сотрудничали в прошедшее время.
В результате Вьетнам и РК успешно используют обязательства VKFTA, тем самым внося позитивный вклад в двусторонние отношения между двумя странами с точки зрения торговли и инвестиций.