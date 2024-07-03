Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и РК выпустили совместный пресс-релиз

Совместный пресс-релиз был выпущен по случаю официального визита в Республику Корея (РК) с 30 июня по 3 июля премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня и его супруги по приглашению премьер-министра РК Хан Док Су.
  На переговорах между премьер-министрами Вьетнама и РК. Фото: ВИA  
В рамках визита премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры со своим корейским коллегой Хан Док Су, в ходе которых они выразили общее мнение, что отношения между Вьетнамом и РК сейчас находятся на самом высоком уровне с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

Оба лидера подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества по широкому спектру направлений в соответствии с рамками всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РК.

Экономическое сотрудничество остается краеугольным камнем отношений. Лидеры двух стран обязались работать над увеличением двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов США к 2025 году, что совпадает с 10-й годовщиной подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и РК (VKFTA), и до 150 миллиардов долларов США к 2030 году в сбалансированном и устойчивом направлении.

Для достижения этой цели Вьетнам и РК договорились тесно сотрудничать в эффективной реализации существующих механизмов экономического сотрудничества, таких как VKFTA, Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Индо-Тихоокеанская экономическая платформа (IPEF). Также было отмечено скорейшее подписание соглашения о взаимном признании (MRA) статуса уполномоченных экономических операторов (AEO) в 2024 году.

Помимо торговли, лидеры двух стран сошлись во мнении о важности развития сотрудничества в области науки и технологии, особенно в высокотехнологичных областях, в сфере исследований и разработок (НИОКР) и передачи технологий.

Обмены между людьми также получат новый импульс. Лидеры двух стран выразили общее видение содействия обменам в области культуры, образования, туризма и других сферах в стремлении улучшить взаимопонимание и связи между вьетнамским и корейским народами.

В совместном пресс-релизе также подчеркивается приверженность тесному сотрудничеству и взаимной поддержке на международных и региональных форумах.

Премьер-министры двух стран стали свидетелями обмена девятью документами о сотрудничестве, подписанными между министерствами и ведомствами обеих стран. Эти документы охватывают различные сферы, такие как сотрудничество в области развития, торговля и инвестиции, малые и средние предприятия (МСП), инновации и предпринимательство, окружающая среда, конкуренция и защита прав потребителей, а также образование.

Оба лидера выразили удовлетворение тем, что этот визит внес значительный вклад в углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Республикой Корея, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Франция укрепляют политические связи и народную дипломатию

Вьетнам и Франция укрепляют политические связи и народную дипломатию

С 30 июня по 2 июля делегация Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета (ЦК) КПВ, председателем ЦК Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Тьиеном находилась с рабочим визитом во Франции.
ПОДРОБНЕЕ

Top