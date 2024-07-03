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Вьетнам и РК выпустили совместный пресс-релиз
Оба лидера подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества по широкому спектру направлений в соответствии с рамками всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РК.
Экономическое сотрудничество остается краеугольным камнем отношений. Лидеры двух стран обязались работать над увеличением двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов США к 2025 году, что совпадает с 10-й годовщиной подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и РК (VKFTA), и до 150 миллиардов долларов США к 2030 году в сбалансированном и устойчивом направлении.
Для достижения этой цели Вьетнам и РК договорились тесно сотрудничать в эффективной реализации существующих механизмов экономического сотрудничества, таких как VKFTA, Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Индо-Тихоокеанская экономическая платформа (IPEF). Также было отмечено скорейшее подписание соглашения о взаимном признании (MRA) статуса уполномоченных экономических операторов (AEO) в 2024 году.
Помимо торговли, лидеры двух стран сошлись во мнении о важности развития сотрудничества в области науки и технологии, особенно в высокотехнологичных областях, в сфере исследований и разработок (НИОКР) и передачи технологий.
Обмены между людьми также получат новый импульс. Лидеры двух стран выразили общее видение содействия обменам в области культуры, образования, туризма и других сферах в стремлении улучшить взаимопонимание и связи между вьетнамским и корейским народами.
В совместном пресс-релизе также подчеркивается приверженность тесному сотрудничеству и взаимной поддержке на международных и региональных форумах.
Премьер-министры двух стран стали свидетелями обмена девятью документами о сотрудничестве, подписанными между министерствами и ведомствами обеих стран. Эти документы охватывают различные сферы, такие как сотрудничество в области развития, торговля и инвестиции, малые и средние предприятия (МСП), инновации и предпринимательство, окружающая среда, конкуренция и защита прав потребителей, а также образование.
Оба лидера выразили удовлетворение тем, что этот визит внес значительный вклад в углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Республикой Корея, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.