Вьетнам и Республика Корея укрепляют сотрудничество в сфере торговых защитных мер

Комиссия по торговле Республики Корея при Министерстве торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) 9 декабря объявила об успешном совместном проведении 9-й конференции по сотрудничеству в области торговых защитных мер между Вьетнамом и Республикой Корея, а также 10-го заседания Комитета по торговым защитным мерам в рамках Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Республикой Корея, на которых обсуждались пути укрепления взаимодействия с Правительством Вьетнама в данной сфере.

Две страны поддерживают ежегодные обмены для обсуждения двусторонних вопросов, связанных с торговыми защитными мерами, на основе Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Республикой Корея, вступившего в силу в 2015 году, и меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества между их уполномоченными органами в данной сфере, подписанного в 2018 году.

На встречах, состоявшихся в центральном городе Вьетнама Дананг, стороны обменялись информацией об изменениях в соответствующем законодательстве, политике и структурах органов, а также обсудили нормы импорта каждой страны. Помимо этого, были рассмотрены технические вопросы, касающиеся расследований, включая трансграничные субсидии и процедуры инициирования проверок.

В настоящее время Республика Корея и Вьетнам применяют по четыре торговые защитные меры в отношении товаров, импортируемых друг из друга. В частности, корейская сторона призвала Вьетнам проявлять осторожность при применении антидемпинговых мер в отношении четырёх видов продукции из стали из Республики Корея.

Представитель MOTIE отметил, что по итогам обсуждений обе стороны договорились и далее обеспечивать функционирование своих систем торговых защитных мер на основе взвешенности, прозрачности и справедливости. Также было подтверждено намерение усиливать двустороннее сотрудничество при решении возникающих вопросов, связанных с торговыми защитными мерами, включая обход антидемпинговых пошлин.