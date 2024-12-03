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Вьетнам и Республика Корея расширяют сотрудничество в области туризма
Выступая на мероприятии, глава отдела продвижения туризма Национальной администрации по туризму Вьетнама Нгуен Куй Фыонг заявил, что в 2024 году РК стала крупнейшим источником международных туристов для Вьетнама. За первые десять месяцев этого года страна Юго-Восточной Азии приняла 3,7 миллиона корейских туристов, что составило 26,4% от общего числа международных прибытий. В то же время эта страна Юго-Восточной Азии является излюбленным местом отдыха многих вьетнамских путешественников.
Нгуен Куй Фыонг призвал корейскую сторону расширять туристические обмены, проводя цифровые маркетинговые кампании, которые подчеркивают уникальные достопримечательности обеих стран. Он также рекомендовал улучшить авиационное сообщение для развития двустороннего туризма, упростить процедуру выдачи виз, изучить новые формы туризма и активизировать образовательные и молодежные программы обмена между двумя странами.
Руй Ин Пьонг, председатель корейской ассоциации, подчеркнул необходимость сотрудничества между туристическими организациями и академическими институтами для развития внутреннего и международного туризма, и что его ассоциация намерена активно поддерживать туристический сектор Вьетнама посредством такого сотрудничества.
Он добавил, что РК будет активно представлять привлекательные туристические ресурсы Вьетнама как внутренним, так и международным путешественникам, стремясь к дальнейшему сотрудничеству для расширения культурных обменов и туризма.
Ким Хен, директор департамента туризма провинции Чунгбук в РК, отметил, что Вьетнам занимает первое место в Юго-Восточной Азии и четвертое в мире по количеству международных посетителей Чунгбука.
Он сказал, что его департамент будет продолжать укреплять партнерские отношения с туристическими подразделениями Вьетнама, разрабатывая совместные туристические продукты, организуя международные конференции и способствуя культурным и художественным обменам.
На конференции представители ATI подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству с Корейской ассоциацией управления туризмом, департаментом туризма провинции Чунгбук и департаментом туризма округа Сунчан провинции Северная Чолла Республики Корея.