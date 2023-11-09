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Вьетнам и Польша укрепляют сотрудничество в науке
Выступая на мероприятии, д-р Чинь Хай Шон, директор Вьетнамского института геолого-геофизических исследований и минеральных ресурсов, сказал, что во время двухдневной конференции 250 участников присоединятся к дискуссиям о геологии и минеральных ресурсах, стихийных бедствиях и охране окружающей среды, и археологии и геоархеологии. В рамках конференции проводятся полевые исследования с 8 по 9 ноября.
Он сказал, что это важная возможность для участников поделиться и обсудить передовые исследования и новые технологии в области наук о Земле и других областях, таких как археология, общество и история во Вьетнаме и Польше.
Ожидается, что они предложат решения для эффективного применения геонаук на практике, сказал он.
Профессор Анна Высоцка из Института геологических наук Польской академии наук рассказала, что мероприятие впервые проводится во Вьетнаме с целью укрепления научного сотрудничества между вьетнамскими исследовательскими институтами, университетами и польскими коллегами. Обсужден также вопрос о создании вьетнамско-польского центра тропических исследований.
В рамках мероприятия обе стороны смогут обменяться опытом, информацией и идеями в области наук о Земле, полезных ископаемых, защиты окружающей среды и обучения.
Заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Чан Куи Киен сообщил, что с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Польшей 2 апреля 1950 года две страны сотрудничают в различных областях, включая науку, технику и образование.
По его словам, Польша подготовила около 4.000 вьетнамцев с высшим и последипломным образованием, в том числе 100 в сфере геологии и полезных ископаемых.
Министр отметил, что Вьетнам и Польша имеют большой потенциал сотрудничества в области науки и технологий, который остается неиспользованным. В соответствии с этим заданием Институту геологических наук и минеральных ресурсов было поручено разработать программы сотрудничества между двумя странами в области геологии и полезных ископаемых, а также провести подготовку к строительству вьетнамско-польского центра тропических исследований во Вьетнаме.