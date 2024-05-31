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Вьетнам и Польша провели политические консультации на уровне заместителей министров
Она поблагодарила польское правительство за помощь вьетнамскому бизнес-сообществу, пострадавшему от недавнего пожара в торговом центре в Варшаве, и попросила оказать дальнейшую поддержку пострадавшим и вьетнамской диаспоре в Польше, чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни, тем самым поддерживая свою роль в качестве моста для двустороннего сотрудничества.
Вьетнам был назван приоритетным партнером и потенциальным экономическим партнером Польши в регионе. Радван-Рёреншеф согласилась добиваться скорейшего одобрения EVIPA польским парламентом и выразила поддержку укреплению связей между ЕС и Вьетнамом в области устойчивого развития рыболовства и скорейшей отмене ЕК «желтой карточки»для вьетнамского экспорта морепродуктов.
Стороны пообещали активизировать обмены на всех уровнях по каналам партии, государства, правительства и парламента, а также усилить координацию в области национальной обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, науки и технологий, сельского хозяйства, культуры, туризма, труда, окружающей среды, реагирования на изменение климата, цифровой трансформации, зеленого развития, управления водными ресурсами и др.
Они обязались продолжать тесное сотрудничество на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций, укреплять отношения между АСЕАН и Польшей, а также между АСЕАН и ЕС. Стороны договорились координировать проведение культурных и музыкальных обменов в 2025 году в честь 75-й годовщины вьетнамско-польских дипломатических отношений.
Стороны будут активно внедрять механизм консультаций по экономическому сотрудничеству между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством экономического развития и технологий Польши. Они рассмотрят возможность создания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству между двумя странами, продолжат эффективную реализацию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), способствуя тем самым более широкому присутствию на рынке товаров друг друга.
Они будут поощрять польский бизнес к увеличению инвестиций во Вьетнам, особенно в фармацевтику, информационные и коммуникационные технологии, возобновляемые источники энергии, перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, горнодобывающую промышленность и судостроение.
По этому случаю Ле Тхи Тху Ханг предложила Министерству иностранных дел Польши продолжать предоставлять вьетнамским дипломатам возможность посещать краткосрочные учебные курсы по международному праву.
Обсуждая глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, Анна Крыстына Радван-Рёреншеф и Ле Тхи Тху Ханг подчеркнули важность разрешения споров и конфликтов в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Что касается вопроса Восточного моря, они призвали к обеспечению мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).