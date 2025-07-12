Вьетнам и Пакистан стремятся к устойчивому росту торговли

Сопредседателями сессии выступили заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тханг и дополнительный секретарь министерства торговли Пакистана Насир Хамид.



В своем вступительном слове Фан Тхи Тханг подчеркнула, что Вьетнам высоко ценит партнерство с Пакистаном, одним из ключевых партнеров страны в Южной Азии. По ее словам, механизм Совместного подкомитета не только отражает сильную политическую волю, но и служит эффективной платформой для решения проблем, продвижения конкретных инициатив по сотрудничеству и создания правовой базы для развития двусторонней торговли с целью достижения 10 млрд долларов США в двусторонней торговле в ближайшем будущем.



Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на четвертой сессии, и обсудили потенциальные области сотрудничества.



Одним из ключевых результатов сессии стала договоренность об ускорении переговоров по преференциальному торговому соглашению (ПТС), которое обе стороны рассматривают как стратегический шаг к снижению тарифов, облегчению доступа на рынки и созданию основы для будущего соглашения о свободной торговле (ССТ).



Обе стороны отметили прогресс в усилиях по продвижению торговли, включая обмен деловыми делегациями и проведение совместных выставок.



Вьетнам призвал Пакистан и дальше поддерживать вьетнамские фирмы, участвующие в мероприятиях по продвижению торговли в Пакистане, а также пригласил Пакистан посетить такие крупные торговые мероприятия во Вьетнаме, как Saigontex, Hanoitex, SaigonFabric и HanoiFabric. В свою очередь, Пакистан пригласил Вьетнам принять участие в выставках TEXPO, HEMS и FoodAg.



Вьетнам также признал Пакистан своим 14-м по величине поставщиком волокна и выразил заинтересованность в расширении импорта хлопка, тканей и других материалов из этой страны для поддержки своей экспортной отрасли текстиля и одежды. Хотя филе рыбы тра составляет 98% вьетнамского экспорта морепродуктов в Пакистан, обе стороны согласились с необходимостью решения проблем логистики и внешней конкуренции.



Вьетнам призвал Пакистан устранить технические барьеры, упростить административные процедуры и снизить импортные пошлины на вьетнамские товары, такие как пангасиус, перец и чай. Две страны также договорились о расширении технического сотрудничества в области сертификации «Халяль», особенно в области взаимного признания стандартов и процессов сертификации.



Помимо торговли, стороны обсудили сотрудничество в других областях, включая авиацию, финансы и банковское дело, здравоохранение, развитие человеческих ресурсов и упрощение визового режима.



В заключение Фан Тхи Тханг высоко оценил конструктивный дух переговоров и дух сотрудничества, заявив, что результаты этой сессии послужат прочной основой для продвижения новых инициатив и углубления практических, устойчивых торговых отношений между двумя странами.



Насир Хамид выразил уверенность, что при сильной политической воле и активном участии соответствующих органов власти и деловых кругов вьетнамско-пакистанские торговые связи будут продолжать всесторонне развиваться, оправдывая ожидания лидеров и граждан обеих стран.



Стороны договорились провести шестую сессию Совместного подкомитета в Пакистане в удобное для обеих сторон время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам.

Вьетнам и Пакистан демонстрируют устойчивый рост двусторонней торговли: в период с 2017 по 2024 год среднегодовой прирост составил более 6,7 %.



В 2024 году объем двусторонней торговли достиг более 850 миллионов долларов США, увеличившись на 20,5 % по сравнению с 2023 годом. За первые пять месяцев 2025 года этот показатель составил 327,5 млн долларов США, увеличившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.