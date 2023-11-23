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Вьетнам и организации США сотрудничают в решении глобальных проблем городского планирования
«Мы рады отпраздновать 25-летие VUPDA и отметить это событие укреплением нашего партнерства с APA-ID. Это сотрудничество представляет собой важную веху в наших усилиях по решению сложных проблем городского планирования, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — сказал Чинь.
«Мы считаем, что, работая вместе, мы сможем использовать опыт и знания обеих организаций для разработки инновационных решений проблем городского планирования, которые разделяют наши страны», — сказал Чжан, добавив, что партнерство является обязательством обеих сторон.
Меморандум о взаимопонимании является важным событием на фоне обновленного Всеобъемлющего стратегического партнерства США и Вьетнама, подчеркивая совместное видение инновационного и инклюзивного экономического роста, заявил представитель Генерального консульства США в Хошимине Нателла Свистунова. Генеральное консульство США в Хошимине поздравляет APA-ID и VUPDA с подписанием Меморандума о взаимопонимании по содействию устойчивому городскому планированию и развитию. Этот меморандум о взаимопонимании является важным событием в контексте обновленного всеобъемлющего стратегического партнерства США и Вьетнама, подчеркивая общее видение инклюзивного и инновационного экономического роста. Генеральное консульство очень радо видеть, что это сотрудничество было инициировано и внесено г-жой Май Нгуен, бывшей студенткой по обмену из США в Массачусетском технологическом институте и надеется на положительное влияние и расширение сотрудничества между градостроителями и педагогами, способствуя устойчивому и процветающему будущему.
Выступая в режиме видео-конференции на мероприятии, проф. Билл Андерсон, бывший национальный президент Американской ассоциации планирования (2013–2015 гг.) и профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, подчеркнул важность международных связей в городском планировании и выразил большие надежды на будущее сотрудничество с вьетнамскими планировщиками.
Подписание меморандума о взаимопонимании не только представляет собой значительный шаг вперед в поиске конченсуса для решения проблем городского развития, но также отражает укрепление отношений между Вьетнамом и США. Он демонстрирует стремление обеих организаций работать рука об руку для создания более устойчивых и устойчивых городов на благо нынешнего и будущих поколений.