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Вьетнам и Оман подписали соглашение об освобождении от виз

Вьетнам и Оман подписали соглашение об освобождении от виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Соглашение было подписано заместителем министра иностранных дел Вьетнама Фам Куанг Хиеу и послом Омана во Вьетнаме Салехом Мохамедом Ахмедом Аль Сагри в Ханое 28 апреля.

После вступления соглашения в силу гражданам Вьетнама и Омана, имеющим дипломатические, специальные и служебные паспорта со сроком действия не менее 6 месяцев, будет предоставлен безвизовый въезд, пребывание, транзит и выезд в течение 90 дней с даты въезда.

Те, кто хочет остаться более чем на 90 дней, должны выполнить необходимые процедуры, запросив у компетентных органов выдачу им визы в течение 90 дней с даты въезда.

Подписание соглашения играет важную роль в развитии отношений между двумя странами, создании благоприятных условий для обмена делегациями, сотрудничества в сфере экономики, торговли и туризма./.

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