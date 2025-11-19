Вьетнам и ОАЭ придают приоритет развитию практического сотрудничества в области обороны

На встрече генерал-лейтенант Ибрагим Нассер аль-Алави выразил благодарность Министерству обороны Вьетнама за направленную делегацию для участия в Международной авиационной выставке Dubai Airshow 2025 и Международной конференции командующих ВВС (DIACC) 2025, подчеркнув, что это предоставляет возможность для двух сторон активизировать обмен и продвижение сотрудничества.

Генерал-полковник Хоанг Суан Тьен выразил радость по поводу встречи с генерал-лейтенантом, заместителем министра обороны ОАЭ, поблагодарил за тёплый, внимательный и дружественный приём, оказанный лично им и Министерством обороны ОАЭ делегации Вьетнама.

Генерал-полковник Хоанг Суан Тьен поздравил Министерство обороны ОАЭ с успешной организацией Международной авиационной выставки Dubai Airshow 2025 и конференции DIACC 2025; подчеркнул, что эта серия мероприятий вновь подтверждает статус ОАЭ как одного из ведущих центров авиации и оборонной промышленности региона и мира, демонстрируя стратегическое видение, профессиональные организационные возможности и международный престиж ОАЭ.

Стороны высоко оценили положительные шаги в развитии оборонного сотрудничества между двумя странами за последнее время, особенно в таких областях, как обмен делегациями на разных уровнях; активная поддержка и участие в международных оборонных выставках; конференции и семинары, организуемые каждой из сторон.

Генерал-полковник Хоанг Суан Тьен предложил активизировать оборонные консультации, организовать Диалог по оборонной политике на уровне заместителей министров; способствовать подписанию Меморандума о сотрудничестве в области оборонной промышленности; расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности, включая взаимодействие Главного управления оборонной промышленности и корпорации Viettel с крупными оборонными предприятиями ОАЭ; призвал Министерство обороны ОАЭ содействовать открытию офиса военного атташе Вьетнама в ОАЭ.

По этому случаю генерал-полковник Хоанг Суан Тьен торжественно пригласил генерал-лейтенанта и госсекретаря Министерства обороны ОАЭ посетить Вьетнам и принять участие в Третьей международной выставке обороны Вьетнама, которая планируется к проведению в конце 2026 года в Ханое.

Генерал-лейтенант Ибрагим Нассер аль-Алави принял к сведению предложения генерал-полковника Хоанг Суан Тьена и заявил, что будет активно продвигать и конкретизировать обсуждённые двусторонние вопросы.

Ранее генерал-полковник Хоанг Суан Тьен провёл приветственную встречу с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом в рамках визита и участия в Международной авиационной выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ.