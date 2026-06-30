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Вьетнам и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Переговоры прошли под совместным председательством заместителя министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковника Нгуен Чыонг Тханга и заместителя министра обороны ОАЭ генерал-лейтенанта Ибрагима Нассера Мохаммеда аль-Алави.
Генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг, член ЦК КПВ, заместитель министра обороны; генерал-лейтенант Ибрагим Нассер Мохаммед Аль-Алави, заместитель министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и делегаты. Фото: ВИА
Министерство национальной обороны Вьетнама и Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области оборонной промышленности. Подписание документа состоялось по итогам двусторонних переговоров на полях встречи высокопоставленных военных делегаций в Ханое.

Переговоры прошли под совместным председательством заместителя министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковника Нгуен Чыонг Тханга и заместителя министра обороны ОАЭ генерал-лейтенанта Ибрагима Нассера Мохаммеда аль-Алави.

В ходе встречи глава вьетнамской делегации Нгуен Чыонг Тханг отметил положительную динамику военного сотрудничества, которое развивается в рамках всеобъемлющего партнерства между двумя государствами.

«Содержание договоренностей, достигнутых сторонами на нынешних переговорах, откроет новый этап развития оборонных отношений двух стран», — подчеркнул замминистра обороны Вьетнама.

Он также выразил признательность оборонному ведомству ОАЭ за поддержку представительства вьетнамской Армейской промышленно-телекоммуникационной корпорации (Viettel) в Объединенных Арабских Эмиратах, выразив надежду, что данный офис продолжит эффективно выполнять функции связующего звена для продвижения совместных проектов.

С целью дальнейшего расширения связей вьетнамская сторона предложила сосредоточить усилия на следующих приоритетных направлениях: Активизация обмена делегациями на всех уровнях, включая высший; Создание механизмов регулярного диалога и консультаций; Учреждение постоянных аппаратов военных атташе в обеих странах; Взаимодействие в сфере оборонной промышленности, военной медицины, тылового обеспечения и подготовки кадров; Участие в миротворческой деятельности ООН и совместное реагирование на нетрадиционные вызовы безопасности.

Вьетнамская сторона подтвердила готовность принимать военнослужащих из ОАЭ для обучения на Международных курсах для должностных лиц оборонных ведомств, а также для изучения вьетнамского языка в военных академиях республики. Кроме того, делегация ОАЭ и представители оборонно-промышленных корпораций страны получили приглашение принять участие в 3-й Вьетнамской международной оборонной выставке, которая пройдет в Ханое в декабре 2026 года.

Со своей стороны заместитель министра обороны ОАЭ Ибрагим Нассер Мохаммед аль-Алави указал на качественный скачок в отношениях между двумя государствами за последнее время. Он подтвердил наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия в военной сфере.

По словам главы делегации ОАЭ, Абу-Даби нацелен на тесную координацию для реализации намеченных программ и готов изучать новые форматы партнерства на основе взаимных интересов ради поддержания мира и стабильности в региональном и глобальном масштабах.

ИЖВ/ВИА

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