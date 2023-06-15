Вьетнам и ОАЭ видят широкие возможности для сотрудничества

Обзор переговоров. Фото: ВИА

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдулла ибн Заид Аль Нахайян во время своих переговоров в Ханое 14 июня подчеркнули, что у стран есть достаточно возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества.



Министр Шон отметил, что недавний обмен делегациями на различных уровнях является наглядным свидетельством положительной динамики развития отношений сторон, особенно когда в этом году они отмечают 30-летие установления дипломатических отношений (1993 - 2023).



Высоко оценив возрастающую роль Вьетнама в регионе и мире, министр иностранных дел ОАЭ подтвердил, что его страна считает Вьетнам важным партнером в Юго-Восточной Азии и желает укрепления их двусторонних отношений.



Официальные лица обсудили прогресс, достигнутый в дружбе и многогранном сотрудничестве между Вьетнамом и ОАЭ после 2-й политической консультации их министерств в феврале, особенно в таких потенциальных областях, как политика-дипломатия, экономика-торговля, инвестиции, нефть и газ, возобновляемые источники энергии и туризм.



Они согласились с необходимостью усиления координирующей роли министерств и обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, для создания прорыва в двустороннем сотрудничестве; активной координации и поддержки друг друга на многосторонних форумах; повышения эффективности механизма политических консультаций.



Также необходимо продвигать роль Вьетнама и ОАЭ в отношениях между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Советом сотрудничества стран Персидского залива, отметили министры.



Вьетнам поддерживает проведение ОАЭ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) и будет активно сотрудничать с этой страной и другими странами-членами для успешного проведения мероприятия, сказал министр Шон.



Министры также договорились о продолжении усилий по скорейшему завершению переговоров и подписанию Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) в 2023 году, а также об ускорении переговоров по заключению пактов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, человеческих ресурсов и технологий.



По их словам, необходимо улучшить связь между предприятиями, населенными пунктами и инвестиционными фондами стран, предложив сторонам работать над расширением совместной деятельности в области нефти и газа, возобновляемых источников энергии, инноваций, устойчивого развития, охраны окружающей среды, реагирования на изменение климата, квалифицированной рабочей силы, туризма, индустрии Халяль и др.

В честь 30-й дипломатической годовщины официальные лица договорились совместно организовать культурные и спортивные мероприятия и активизировать обмены между людьми.



В ходе переговоров два министра стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании между Дипломатической академией Вьетнама и Дипломатической академией Анвара Гаргаша ОАЭ.



