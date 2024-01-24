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Вьетнам и Новая Зеландия эффективно сотрудничают в борьбе с изменением климата

Заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Ле Конг Тхань 23 января провел рабочую встречу с послом Новой Зеландии во Вьетнаме Тренедом Добсоном, посвященную сотрудничеству двух сторон в области противодействия изменению климата.
  Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ле Конг Тхань 23 января встретился с послом Новой Зеландии во Вьетнаме Тренедом Добсоном. Фото: baotainguyenmoitruong.vn  
На встрече Ле Конг Тхань сообщил, что его министерству поручено создать правовую базу для сертификации управления углеродными кредитами с целью создания углеродного рынка во Вьетнаме.

Он выразил надежду, что в этом процессе министерство получит поддержку и обмен опытом от партнеров, включая Новую Зеландию.

Со своей стороны, посол Тренеде Добсон проинформировала принимающую сторону о международной стратегии правительства Новой Зеландии по финансированию борьбы с изменением климата, призванной внести вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата. Соответственно, парламент Новой Зеландии одобрил финансовое обязательство в размере 1,3 млрд новозеландских долларов на период 2022-2025 годов, при этом не менее 50% финансирования будет предоставлено непосредственно странам Тихоокеанского региона для укрепления их устойчивости к изменению климата, и не менее 50% будет использовано для поддержки развивающихся стран в адаптации к последствиям изменения климата.

Упомянув о трех проектах во Вьетнаме, финансируемых Новой Зеландией, посол подтвердил, что посольство Новой Зеландии во Вьетнаме будет работать над эффективной реализацией этих проектов. Один из проектов направлен на восстановление Великой дельты в Азии и финансируется в размере 18,6 млн новозеландских долларов (11,3 млн долларов США); другой проект направлен на улучшение условий жизни и занятости работающих женщин в энергетическом секторе и реализуется совместно Фондом развития ООН для женщин (UN Women) и Союзом женщин Вьетнама в рамках первой фазы; третий проект направлен на содействие эффективному использованию энергии и финансируется Новой Зеландией в координации с Азиатским банком развития.

Обе стороны выразили уверенность, что две страны будут продолжать развивать сотрудничество в области изменения климата и поддерживать друг друга в преодолении трудностей на пути к достижению общей цели - углеродной нейтральности.

ВИА/ИЖВ

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