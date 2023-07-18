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Вьетнам и Новая Зеландия укрепляют отношения в области обороны
В ходе переговоров официальные лица выразили удовлетворение активным, интенсивным и практическим развитием стратегического партнерства между Вьетнамом и Новой Зеландией в соответствии с подписанными соглашениями, способствующим миру, стабильности и общему развитию двух стран, а также региона и мира.
Стороны отметили эффективную реализацию двусторонних связей в области обороны с учетом потребностей и сильных сторон каждой из стран на основе подписанного в этом году меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству.
Они согласились с тем, что, несмотря на огромные последствия пандемии COVID-19, министерства двух стран поддерживают контакты на высоком уровне на уровне министров и заместителей министров, ведут диалог по оборонному сотрудничеству, а также обсуждают механизмы оборонных консультаций в виртуальном формате.
Кроме того, военные двух стран активно участвуют в механизмах многостороннего сотрудничества, таких как Военно-морской симпозиум Западной части Тихого океана (WPN) и рабочих группах экспертов в рамках Совещания министров обороны АСЕАН Плюс (ADMM), таким образом, объединяя усилия с другими странами для поддержания регионального и глобального мира, стабильности и развития.
Основываясь на стратегическом партнерстве двух стран, стороны согласились с тем, что у двусторонних оборонных связей имеются широкие возможности для развития.
Для укрепления сотрудничества между Вьетнамской народной армией и Силами обороны Новой Зеландии стороны единодушно решили сосредоточиться на таких направлениях, как обмен делегациями и контактами на всех уровнях, механизмами консультаций и диалогов, подготовке кадров, а также миротворческой деятельность ООН.
Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность расширения таких областей, в которых обе стороны имеют спрос и возможности, например - кибербезопасность, военная медицина, сотрудничество между учебными заведениями, оборонная промышленность. Стороны также достигли договоренности об укреплении консультаций и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, членами которых являются обе страны, в частности, рабочих групп экспертов ADMM, с целью улучшения международной интеграции Вьетнама в области обороны и укрепления стратегического партнерства АСЕАН и Новой Зеландии.
Во второй половине того же дня начальник Генерального штаба Вьетнама посетил Новозеландский командно-штабной колледж .