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Вьетнам и Новая Зеландия провели 13-е политические консультации
Мероприятия стали частью визита До Хунг Вьета в страну Океании с 3 по 5 февраля в рамках программы для гостей АСЕАН премьер-министра Новой Зеландии.
На политических консультациях, где к До Хунг Вьету присоединился заместитель секретаря по Америке и Азиатской группе в министерстве Новой Зеландии Грэхам Мортон, и на рабочих заседаниях обе стороны подтвердили свою приверженность координации в организации мероприятий, посвященных 50-летию установлению дипломатических отношений между странами в этом году, в частности, предстоящих визитов на высшем уровне.
Стороны договорились укреплять политическое доверие путем расширения двусторонних обменов и консультаций, укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также решительно реализовывать практические меры по облегчению доступа на рынки для товаров друг друга, стремясь достичь торгового показателя в 3 миллиарда долларов США.
Кроме того, Вьетнам и Новая Зеландия договорились расширить сотрудничество в области реагирования на изменение климата, энергетического перехода, науки и техники, инноваций и цифровой трансформации, сделав их новыми столпами двусторонних отношений, чтобы помочь использовать их сильные стороны и потенциал.
Новая Зеландия подтвердила свою приверженность продолжению реализации проектов официальной помощи в целях развития (ОПР) в области охраны окружающей среды, климатоустойчивого сельского хозяйства и энергетического перехода во Вьетнаме, а также в субрегионе Меконг. Она также пообещала поддержать Вьетнам в улучшении возможностей сельскохозяйственного сектора, обучении персонала английскому языку, расширении охвата стипендий правительства Новой Зеландии и укреплении образовательных связей между университетами.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, обе стороны согласились, что мир и регион сталкиваются с многочисленными вызовами, которые требуют от стран укрепления сотрудничества, ответственных действий и уважения интересов малых и средних государств. Это будет способствовать достижению общей цели - поддержанию мира и стабильности, содействию сотрудничеству и устойчивому развитию в регионе.
Стороны договорились тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на международных форумах, в частности в Организации Объединенных Наций и других механизмах сотрудничества, членами которых являются обе страны.
Новая Зеландия подтвердила свою поддержку центральной роли АСЕАН и механизмов под руководством АСЕАН в развитии сотрудничества и формировании региональной архитектуры. Страна также выразила признательность Вьетнаму за его роль координатора отношений АСЕАН и Новой Зеландии на период 2024-2027 годов.
Она также подчеркнула свое стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства АСЕАН и Новой Зеландии в ближайшие годы с помощью новых инициатив, особенно учитывая повышение статуса до всеобъемлющего стратегического партнерства в рамках празднования 50-летия их отношений. Страна подтвердила, что будет уделять первостепенное внимание и выделять ресурсы на практическое сотрудничество с блоком в целом и субрегионом Меконг в частности.
Стороны согласились с тем, что мир, стабильность, безопасность и свобода судоходства в Восточном море имеют огромное значение. Они подчеркнули, что страны должны уважать международное право и разрешать споры мирными средствами на основе международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
В ходе визита До Хунг Вьет нанес визит вежливости премьер-министру Новой Зеландии Кристоферу Лаксону, встретился с министром по вопросам изменения климата Саймоном Уоттсом и министром обороны, кибербезопасности и космоса Джудит Коллинз, посетил Оклендский технологический университет, выступил с речью в Новозеландском институте международных отношений и Новозеландском фонде Азии.
Премьер-министр Луксон выразил удовлетворение активным развитием отношений двух стран за 50 лет дипломатических связей (1975-2025) и пять лет Стратегического партнерства. Он приветствовал эффективную реализацию соглашений, достигнутых в ходе официального визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Новую Зеландию в марте 2024 года.
Премьер-министр Новой Зеландии подчеркнул высокий уровень политического доверия между двумя сторонами, отметив их сходство и значительный потенциал для сотрудничества в новых областях, выходящих за рамки традиционных сфер, таких как сельское хозяйство и образование. Он предложил министерствам иностранных дел двух стран активизировать обмены и предложить практические меры для поднятия отношений на новую высоту в ближайшем будущем.