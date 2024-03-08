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Вьетнам и Новая Зеландия нацелены на дальнейший рост торговли
В 2022 году объем двусторонней торговли достиг 1,4 миллиарда долларов США, что на 5,7 % больше, чем в 2021 году. Год спустя он снизился до 1,3 млрд долларов США, из которых экспорт Вьетнама в Новую Зеландию достиг 648,9 млн долларов США, снизившись на 7,1% в годовом исчислении, в основном это мобильные телефоны и комплектующие, компьютеры, электроника и запчасти, морепродукты, орехи кешью, обувь. Основной импорт из Новой Зеландии состоял из молока и молочных продуктов, фруктов, древесины, текстильных и обувных материалов, кожи и обуви, машин, оборудования, инструментов, запасных частей, железа и стали.
По состоянию на ноябрь 2023 года Новая Зеландия инвестировала в 52 проекта во Вьетнаме с общим уставным капиталом 208,35 млн долларов США, заняв 39-е место среди 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Они были сосредоточены на бизнесе в сфере недвижимости, образовании и профессиональной подготовки, переработке и производстве, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, административных и вспомогательных услугах, строительстве и др.
В частности, Новая Зеландия обязалась предоставить Вьетнаму 26,7 млн новозеландских долларов в виде безвозвратной официальной помощи в целях развития (ОПР) с 1 июля 2021 года по 30 июля 2024 года, сосредоточившись на сельском хозяйстве, адаптации к изменению климата, образовании и борьбе с COVID-19.
Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен отметил, что, учитывая их членство в различных кооперационных структурах и взаимодополняемость экономик, Вьетнам и Новая Зеландия активно стремятся к более глубокой интеграции в мировую экономику. По его словам, обе стороны договорились о совместной работе по проведению деловых и торговых мероприятий, а также об обмене опытом и информацией между правительственными учреждениями и деловыми кругами в целях сдерживания сокращения объемов торговли.
На недавнем заседании Вьетнамско-Новозеландской совместной комиссии по экономике и торговле заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг предложила скоординировать усилия для достижения цели в 2 миллиарда долларов США, поставленной лидерами двух стран, с акцентом на торговлю и инвестиции, высокотехнологичное сельское хозяйство и торговлю сельскохозяйственной продукцией, безопасные цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, трудовые ресурсы, образование и профессиональную подготовку, авиационный туризм.
Чтобы использовать имеющийся потенциал и возможности для торговли, вьетнамским фирмам рекомендуется тщательно изучить соглашения о свободной торговле (ССТ), членами которых являются обе страны, разработать долгосрочные стратегии, следовать строгим нормам и стандартам качества целевого рынка и активно участвовать в мероприятиях по продвижению торговли, таких как ярмарки и выставки, чтобы установить контакты с потенциальными партнерами и продемонстрировать свою продукцию.