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Вьетнам и Нидерланды укрепляют сотрудничество в области «умного» сельского хозяйства
Делегация, включающая представителей ряда министерств, ведомств и исследовательских агентств Вьетнама, работала с Зоной высоких технологий Brainport Eindhoven, Всемирным центром садоводства (WHC) и инвестиционным международным фонда деятельность (Invest International Fund).
В Brainport Eindhoven министр Нгуен Чи Зунг и его делегация заслушали презентации разных точек зрения об этой очень успешной голландской модели сочетания государства, бизнеса и научно-исследовательских институтов, между партнерами и конкурентами для совместного использования логистических систем и совместного создания ценности для высокотехнологичных продуктов, а также ряд перспектив сотрудничества между Brainport и Национальным инновационным центром Вьетнама (НИЦ).
На WHC министр Нгуен Чи Зунг и делегация были проинформированы о конкретных моделях и достижениях сотрудничества между голландскими и вьетнамскими садоводческими предприятиями, как правило, в области развития сельского хозяйства с применением высоких технологий и в области планирования и развития сельского хозяйства... Голландская сторона подтвердила, что может предоставить семена и технологии для развития вьетнамского сельского хозяйства с высокой производительностью и качеством.
Министр Нгуен Чи Зунг подчеркнул потребность Вьетнама в создании инновационной сельскохозяйственной экосистемы для поддержки малых и средних предприятий в целях повышения ценности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, чтобы сельское хозяйство Вьетнама могло развиваться устойчиво и не наносило вреда окружающей среде.
По этому случаю Департамент развития предпринимательства при Министерстве планирования и инвестиций и Вьетнамско-нидерландская ассоциация агробизнеса (NVHBP) подписали Меморандум о взаимопонимании о расширении прав и возможностей вьетнамских малых и средних предприятий, усилении сотрудничества и содействии общему экономическому развитию между двумя странами в области садоводства.
На рабочей встрече с Invest International г-жа Лара Мюллер, региональный директор этой организации, рассмотрела многие проекты безвозмездной помощи Нидерландов для Вьетнама, включая государственный и частный секторы, во многих областях, таких как инфраструктура, климат, управление водными ресурсами, сельское хозяйство, текстиль; и сказала, что рассматривает предложения о помощи для ряда потенциальных проектов в стране, таких как защита побережья в Фантхиете, сохранение подземных вод в дельте Меконга, строительство общественной инфраструктуры для центра агробизнеса, развитие энергетических сетей для оффшорной ветроэнергетики…...
Министр Нгуен Чи Зунг высоко оценил деятельность Invest International Fund, подтвердив, что Вьетнам мобилизует инвестиционные ресурсы для инфраструктуры, чтобы адаптироваться к изменению климата для выполнения своих обязательств на Саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26); в то же время он выразил пожелание, чтобы голландское агентство продолжало поддерживать проектные предложения Вьетнама, особенно инвестиции в создание инновационной экосистемы в NIC, отметив, что это способ практической поддержки для процесса трансформации «зеленой» экономики, цифровой экономики, экономики знаний и устойчивого развития для Вьетнама на национальном уровне.