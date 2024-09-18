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Вьетнам и Нидерланды укрепляют сотрудничество в области климата
На встрече 17 сентября принц Парме, помощник министра иностранных дел по вопросам партнерства в интересах «зеленого роста» и саммита «Глобальные цели 2030» (P4G) Стивен Колле и посланник по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен с удовлетворением отметили позитивное развитие всестороннего партнерства между двумя странами.
Принц Парме выразил глубокие соболезнования Вьетнаму в связи с большими потерями, вызванными тайфуном «Яги».
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь подтвердил, что Нидерланды являются крупнейшим инвестором и ведущим торговым партнером Вьетнама в Европейском союзе (ЕС), отметив, что в этом году исполняется 5 лет двустороннему всеобъемлющему партнерству и 10 лет стратегическому партнерству в области устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В следующем году две страны отметят 15-летие стратегического партнерства в области адаптации к изменению климата и управления водными ресурсами.
Она предложила Нидерландам продолжать помогать Вьетнаму, одной из стран, сильно пострадавших от изменения климата, в совершенствовании потенциала реагирования и прогнозирования, предотвращении наводнений и оползней, устойчивом управлении водными ресурсами, развитии «зеленого» и «умного» сельского хозяйства, трансформации энергетики и «зеленого» перехода.
Она также поблагодарила Нидерланды, одного из ключевых партнеров Саммита P4G, за поддержку Вьетнама в качестве хозяина четвертого Саммита P4G в 2025 году и призвала к дальнейшей координации в подготовке и организационной работе.
Голландская сторона также дала согласие на эффективную реализацию итогов 8-го заседания вьетнамско-нидерландского межправительственного комитета по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами, состоявшегося в Гааге в июне.
Колле отметил, что голландские компании заинтересованы в рынке Вьетнама и планируют расширять свою деятельность в стране. Он также предложил двум странам активизировать сотрудничество в таких областях, как высокие технологии, полупроводники и возобновляемые источники энергии, а также способствовать обмену бизнес-делегациями.
Гиннекен отметил, что проведение саммита 2025 года демонстрирует усилия и ответственный вклад Вьетнама в решение актуальных глобальных проблем, и пообещал поддержать страну в организации.