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Вьетнам и Нидерланды планируют дальнейшее сотрудничество в области устойчивого развития

Имея природные сходства, две страны укрепили свое партнерство в области устойчивого развития в области устойчивого сельского хозяйства, управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата.
  Вьетнам и Нидерланды планируют дальнейшее сотрудничество в области устойчивого развития. Фото: tapchitaichinh.vn  
Имея природные сходства, две страны укрепили свое партнерство в области устойчивого развития в области устойчивого сельского хозяйства, управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата. Об этом рассказал посол Нидерландов во Вьетнаме Кес ван Баар.

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Вьетнама и Нидерландов и глубоко укоренилось в культуре и народах этих двух стран, сказал дипломат Dau tu (Обзор инвестиций во Вьетнаме).

По его словам, тесное сотрудничество между двумя сторонами привело к появлению новых взглядов, а также к расцвету делового сотрудничества, когда число голландских компаний, ведущих бизнес и инвестирующих во Вьетнам, растет.

Нидерланды являются крупнейшим европейским инвестором во Вьетнаме. По его словам, голландские предприятия своими инвестициями, инновационной и устойчивой деятельностью активно способствуют прогрессу Вьетнама.

«Но что еще более важно, вьетнамские компании также открывают бизнес в Нидерландах», - сказал он.

Что касается сотрудничества двух стран в области «зеленой» торговли, Кес ван Баар отметил, что и Вьетнам, и Нидерланды являются странами дельты и поэтому уязвимы для повышения уровня моря в результате изменения климата.

Страны также разделяют стремление стать климатически нейтральными к 2050 году за счет сокращения выбросов парниковых газов.

В настоящее время ЕС разрабатывает и внедряет новые правила и положения для поддержки своих климатических амбиций, такие как Механизм корректировки углеродных границ и Директива о комплексной проверке корпоративной устойчивости.

По его словам, эти новые механизмы вступят в силу в ближайшие годы и будут модернизировать и ужесточать правила импорта на рынки ЕС в отношении экологических, социальных и управленческих критериев (ESG).

Он добавил, что для компаний, экспортирующих из Вьетнама в ЕС или находящихся в цепочке поставок компании из ЕС, это означает, что будут сильные стимулы для инвестиций в отчетность ESG, чтобы получить низкие тарифы и легкий доступ к рынкам ЕС.

Поэтому Нидерланды инвестируют в наращивание потенциала ESG для вьетнамских компаний. В рамках мероприятия GEFE 2022 в Хошимине посольство организовало семинары и продолжит делать это в рамках программы «Готовность к экспорту», которую реализует Голландская бизнес-ассоциация во Вьетнаме совместно с Vietrade.

Что касается сотрудничества двух стран в сфере высоких технологий, посол сказал, что Нидерланды - небольшая страна по площади, но с 15-й по величине экономикой в мире.

Нидерланды имеют богатую историю предпринимательских инноваций со всемирно известными изобретениями, от микроскопов и телескопов до компакт-дисков и DVD-дисков, а также Bluetooth и Wi-Fi.

Во время своего визита в Нидерланды в декабре прошлого года премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил ведущее в мире производство и экономику знаний в провинции Северный Брабант и в регионе Брейнпорт в городе Эйндховен и его окрестностях.

В ответ на желание премьер-министра Тьиня укрепить двустороннее сотрудничество в области инноваций и творчества, Нидерланды готовы поделиться с Вьетнамом знаниями и опытом нашего перехода от традиционной сельскохозяйственной и обрабатывающей промышленности к ведущему мировому центру высоких технологий, сказал посол.

«Мы планируем организовать в 2023 году миссию голландских предприятий, институтов знаний и других заинтересованных сторон из голландской инновационной экосистемы во Вьетнам для обмена идеями и обсуждения возможностей сотрудничества», - сказал он.

ВИА/ИЖВ

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