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Вьетнам и Нидерланды обменялись меморандумом о взаимопонимании по таможенному сотрудничеству

Заместитель министра финансов Во Тхань Хынг и посол Нидерландов во Вьетнаме Кеес ван Баар 2 ноября обменялись меморандумом о взаимопонимании (MoU) по реализации вьетнамско-нидерландского соглашения о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах.
  Заместитель министра финансов Во Тхань Хынг (справа) и посол Нидерландов во Вьетнаме Кеес ван Баар 2 ноября обменялись меморандумом о взаимопонимании. Фото: VNA  
Свидетелями обмена меморандумом о взаимопонимании стали премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его голландский коллега Марк Рютте, который находился с официальным визитом во Вьетнаме.

Соглашение было подписано в ходе визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во Вьетнам в 2019 году. В статье о соглашении говорится, что таможенные службы двух стран совместно примут решение о детальных договоренностях в рамках соглашения в целях облегчения его реализации.

На этой основе Главное таможенное управление Вьетнама и Таможенное управление Нидерландов провели переговоры, а затем завершили переговоры и внутренние юридические процедуры по подписанию МоВ по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и, в частности, по случаю официального визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во Вьетнам.

Таможенное управление Нидерландов является одним из партнеров, регулярно сотрудничающих и оказывающих помощь Главному таможенному управлению Вьетнама. Стороны организовали мероприятия по обмену опытом в области таможенного менеджмента в морских портах, управления рисками и таможенного менеджмента в аэропортах.

Стороны также тесно координировали работу по предоставлению и проверке информации в целях контроля и борьбы с контрабандой.

В ближайшее время в рамках сотрудничества стороны будут укреплять координацию в области обмена информацией, электронной коммерции, зеленой таможни, цифровой трансформации, таможенного досмотра/контроля товаров, требующих защиты интеллектуальной собственности, таможенной стоимости и происхождения товаров.

Стороны выразили уверенность в том, что благодаря подписанным документам о сотрудничестве их взаимодействие принесет практические результаты, соответствующие их сильным сторонам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ожидается, что в конце ноября Вьетнам посетит высокопоставленная делегация Таможенного управления Нидерландов.

ИЖВ/ВИА

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