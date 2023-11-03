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Вьетнам и Нидерланды обменялись меморандумом о взаимопонимании по таможенному сотрудничеству
Соглашение было подписано в ходе визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во Вьетнам в 2019 году. В статье о соглашении говорится, что таможенные службы двух стран совместно примут решение о детальных договоренностях в рамках соглашения в целях облегчения его реализации.
На этой основе Главное таможенное управление Вьетнама и Таможенное управление Нидерландов провели переговоры, а затем завершили переговоры и внутренние юридические процедуры по подписанию МоВ по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и, в частности, по случаю официального визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во Вьетнам.
Таможенное управление Нидерландов является одним из партнеров, регулярно сотрудничающих и оказывающих помощь Главному таможенному управлению Вьетнама. Стороны организовали мероприятия по обмену опытом в области таможенного менеджмента в морских портах, управления рисками и таможенного менеджмента в аэропортах.
Стороны также тесно координировали работу по предоставлению и проверке информации в целях контроля и борьбы с контрабандой.
В ближайшее время в рамках сотрудничества стороны будут укреплять координацию в области обмена информацией, электронной коммерции, зеленой таможни, цифровой трансформации, таможенного досмотра/контроля товаров, требующих защиты интеллектуальной собственности, таможенной стоимости и происхождения товаров.
Стороны выразили уверенность в том, что благодаря подписанным документам о сотрудничестве их взаимодействие принесет практические результаты, соответствующие их сильным сторонам и вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ожидается, что в конце ноября Вьетнам посетит высокопоставленная делегация Таможенного управления Нидерландов.