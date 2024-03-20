Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Нидерланды ищут меры, основанные на природе, для устойчивого развития

Вьетнамские и голландские эксперты обменялись опытом в области разработки политики, природных и технических решений и мобилизации финансовых ресурсов для устойчивого развития на семинаре, состоявшемся 19 марта в Ханое.
  На мероприятии. Фото: ВИА  
На мероприятии заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама Ле Конг Тхань и министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Марк Харберс отметили, что обе страны имеют схожую природную среду и сильно пострадали от изменения климата: вьетнамский регион дельты Меконга испытывает эрозию почвы, вторжение солей и истощение песка, а 25% территории Нидерландов находится ниже уровня моря.

По словам Ле Конг Тханя, Вьетнам принимает меры по смягчению последствий изменения климата в течение последних 15 лет, в то время как природные решения были приняты в последние 10 лет.

Нидерланды разработали модели развития природоохранных мер, реализовали множество проектов во Вьетнаме, помогли стране справиться с проблемами продовольственной безопасности, безопасности водных ресурсов, рисками стихийных бедствий и сокращения выбросов парниковых газов, сказал он, добавив, что Вьетнам укрепил устойчивость и адаптационный потенциал в нескольких областях, включая сохранение лесов, восстановление природных экосистем и развитие низкоуглеродного сельского хозяйства.

Голландские эксперты отметили, что инвестирование в природоохранные мероприятия - это развитие, которое приносит пользу биоразнообразию и природной экосистеме, подчеркнув, что Вьетнам, как одна из самых биоразнообразных стран в мире, имеет благоприятные условия для развития природоохранных секторов экономики.

Однако эти меры должны соответствовать окружающей среде, климату, почве и финансовым возможностям предприятий и местного населения, добавили они.

Также на семинаре присутствовали специалисты Всемирного банка и Азиатского банка развития, которые подтвердили, что будут продолжать поддерживать и сопровождать правительство Вьетнама в разработке решений, основанных на природе, для реализации целей устойчивого развития.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Республика Корея увеличит ОПР для Вьетнама в 2024 году

Республика Корея увеличит ОПР для Вьетнама в 2024 году

19 марта заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг устроил прием в Ханое для президента Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Чан Вон-Сама, в ходе которого гость сообщил, что официальная помощь в целях развития (ОПР) Республики Корея (РК) Вьетнаму увеличится до более чем 52 миллионов долларов США, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top