НОВОСТИ
Вьетнам и Нидерланды ищут меры, основанные на природе, для устойчивого развития
По словам Ле Конг Тханя, Вьетнам принимает меры по смягчению последствий изменения климата в течение последних 15 лет, в то время как природные решения были приняты в последние 10 лет.
Нидерланды разработали модели развития природоохранных мер, реализовали множество проектов во Вьетнаме, помогли стране справиться с проблемами продовольственной безопасности, безопасности водных ресурсов, рисками стихийных бедствий и сокращения выбросов парниковых газов, сказал он, добавив, что Вьетнам укрепил устойчивость и адаптационный потенциал в нескольких областях, включая сохранение лесов, восстановление природных экосистем и развитие низкоуглеродного сельского хозяйства.
Голландские эксперты отметили, что инвестирование в природоохранные мероприятия - это развитие, которое приносит пользу биоразнообразию и природной экосистеме, подчеркнув, что Вьетнам, как одна из самых биоразнообразных стран в мире, имеет благоприятные условия для развития природоохранных секторов экономики.
Однако эти меры должны соответствовать окружающей среде, климату, почве и финансовым возможностям предприятий и местного населения, добавили они.
Также на семинаре присутствовали специалисты Всемирного банка и Азиатского банка развития, которые подтвердили, что будут продолжать поддерживать и сопровождать правительство Вьетнама в разработке решений, основанных на природе, для реализации целей устойчивого развития.