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Вьетнам и Нидерланды выводят двусторонние отношения на новый уровень
Стоит отметить, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является другом Вьетнама, который внес свой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами за последние годы. В ходе своего официального визита во Вьетнам в 2014 году он и тогдашний премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг договорились установить стратегическое партнертво в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. А во время своего официального визита во Вьетнам в 2019 году премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его тогдашний вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук объявили о выведении двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего партнерства.
Поэтому предстоящий официальный визит во Вьетнам главы нидерландского правительства, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами в обстановке, когда Вьетнам и Нидерланды отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.).
Нидерланды – один из важнейших и долгосрочных партнеров Вьетнама. У этих отношений долгая история, которая началась 400 лет назад, когда голландские торговые корабли впервые причалили к берегу Вьетнама в начале 17 века, а официально установленные 50 лет назад (9 апреля 1973 года) отношения между двумя странами до сих пор показывают непрерывное развитие. Сегодня Нидерланды стали ведущим торговым партнером и инвестором Вьетнама среди стран Европы. Отношения между двумя странами оцениваются как хороший пример динамичных и эффективных отношений. В настоящее время Нидерланды занимают первое место среди стран ЕС по объему инвестиций во Вьетнам, который составляет примерно 13,7 млрд долларов США, а также являются крупнейшим в Европе импортером вьетнамских товаров, с объем двусторонней торговли, превышающей 11 млрд долларов.
Вьетнам и Нидерланды подписали два договора о стратегическом сотрудничестве: Договор о стратегическом партнерстве в области борьбы с изменением климата и управления водными ресурсами от 2010 года; Договор о стратегическом партнерстве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности от 2014 года.
Говоря о близких и дружественных отношениях между двумя государствами, посол Нидерландов во Вьетнаме Кес ван Баар отметил, что Нидерланды и Вьетнам естественным образом стали партнерами в приоритетных областях, таких как: адаптация к изменению климата и управление водными ресурсами, сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, морская экономика и логистические услуги.
У Вьетнама и Нидерландов остается большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Как заявил в ноябре 2022 года премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь в ходе своего визита в Нидерланды, на основе сотрудничества под девизами «гармония интересов, разделение рисков» и «гармония интересов между жителями, предприятиями и государством» вьетнамское правительство призывает нидерландские предприятия вложить и увеличить свои инвестиции во Вьетнам, особенно в сферах сельского хозяйства, логистики, зеленой трансформации и цифровой трансформации.