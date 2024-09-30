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Вьетнам и Монголия стремятся развивать торговое сотрудничество

Ожидается, что государственный визит в Монголию Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама откроет для бизнеса обеих стран новые возможности для расширения партнерских отношений и изучения инвестиционных возможностей.

 

Вьетнам стал первым государством Юго-Восточной Азии, установившим дипломатические отношения с Монголией 17 ноября 1954 года. За прошедшие семь десятилетий их традиционная дружба процветала, достигнув заметного прогресса в различных сферах.

Эксперты подчеркнули, что Монголия придает большое значение растущей роли и статусу Вьетнама. В беседах с вьетнамскими лидерами монгольская сторона неизменно подтверждает, что Вьетнам является ключевым партнером в ее внешней политике в Юго-Восточной Азии и жизненно важными воротами на 700-миллионный рынок АСЕАН.

Первое торговое соглашение было подписано в 1958 году. С тех пор Министерство промышленности и торговли Вьетнама подписало меморандум о взаимопонимании (МОВ) об экономическом и торговом сотрудничестве с Министерством иностранных дел Монголии (первоначально подписан в 2008 году и продлен в августе 2021 года), а также МОВ об устойчивой торговле рисом с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии в 2023 году. Последний направлен на создание всеобъемлющего механизма сотрудничества для обеспечения поставок продовольствия и стабилизации рынков риса в обеих странах.

Тем не менее, двусторонняя торговля остается скромной, в основном из-за небольшого размера рынка Монголии и географических проблем. Вьетнам в основном экспортирует на рынок зерновые продукты, жидкокристаллические и светодиодные экраны, рис, а импортирует вольфрамовую руду и некоторые другие продукты.

Эксперты отметили, что обширная территория Монголии и богатые минеральные ресурсы представляют собой значительный потенциал для укрепления сотрудничества между сторонами, особенно в области горнодобывающей промышленности, редкоземельных металлов и критических материалов для производства электромобилей, инициатив по созданию «зеленой» экономики, смягчения последствий изменения климата и снижения загрязнения окружающей среды.

Сильной стороной Вьетнама является его рынок с населением более 100 миллионов человек, который переживает быстрый рост среднего класса. Выходя на этот рынок, монгольские предприятия могут воспользоваться обширной сетью из более чем 17 соглашений о свободной торговле (ССТ), включая соглашения нового поколения, такие как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и ССТ ЕС-Вьетнам.

Посол Вьетнама в Монголии Нгуен Туан Тхань подчеркнул растущее экономическое и торговое сотрудничество и отметил, что в прошлом году объем двусторонней торговли превысил 130 миллионов долларов США. Хотя объем торговли остается скромным, существует большой потенциал для роста, особенно в области экспорта сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и потребительских товаров из Вьетнама. Кроме того, Вьетнам может служить рынком для монгольской сельскохозяйственной продукции и сырья.

ВИА/ИЖВ

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