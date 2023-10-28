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Вьетнам и Монголия продвигают оборонное сотрудничество
Приветствуя официальный визит генерала Фан Ван Жанга в Монголию, президент Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что Вьетнам занимает особое место во внешней политике Монголии. На протяжении почти 70 лет установления дипломатических отношений две страны всегда поддерживают друг друга.
Президент Ухнаагийн Хурэлсух надеется, что в ближайшее время традиционная дружба между Вьетнамом и Монголией поднимется на новую высоту на благо двух народов и поспособствует поддержанию мира, стабильности, сотрудничества, а также развитию региона и мира
Поблагодарив президента Ухнаагийна Хурэлсуха за тёплый приём, министр Фан Ван Жанг подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение традиционной дружбе с Монголией. Он передал президенту Монголии сердечные приветствия и добрые пожелания от президента Во Ван Тхыонга.
Выразив уверенность, что визит президента Монголии во Вьетнам в начале ноября будет успешным, Министр Фан Ван Жанг подчеркнул, что визит имеет важное значение, потому что в 2024 году две страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений. Он также проинформировал президента Ухнаагийна Хурэлсуха о хороших результатах переговоров с министром обороны Монголии Гюрседином Сайханбаяром и сотрудничестве между вооруженными силами двух стран в последнее время. В ходе переговоров обе стороны договорились усилить сотрудничество в сфере обороны в соответствии с традиционными добрыми отношениями между двумя странами.
Министерства обороны двух стран постоянно прилагают усилия к практическому и эффективному сотрудничеству, отвечающему потребностям обеих сторон. Со своей стороны, президент Ухнаагийн Хурэлсух привержен развитию хороших отношений между двумя странами и содействию сотрудничеству в области обороны. Монголия всегда придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, считая Вьетнам важным и прочным мостом развития отношений между Монголией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).