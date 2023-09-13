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Вьетнам и Мозамбик будут способствовать сотрудничеству в различных областях
Со своей стороны, Филипе Ньюси высоко оценил визит Во Тхи Ань Суана и выразил уверенность, что он, вместе с обменом высокопоставленными делегациями между двумя странами, создаст новый импульс для двустороннего многопланового сотрудничества в будущем.
Филипе Ньюси выразил свое восхищение прошлой борьбой Вьетнама за национальное освобождение и высоко оценил его достижения в национальном строительстве и развитии в настоящее время. Мозамбик считает Вьетнам своим самым важным партнером в Юго-Восточной Азии и по-прежнему полон решимости развивать сотрудничество со страной по партийным и государственным каналам, подтвердил он.
И президент и Во Тхи Ань Суан с удовольствием отметили результаты сотрудничества, зафиксированные за последние почти пять десятилетий, особенно в области политики и дипломатии, сельского хозяйства, телекоммуникаций, образования и обучения, а также координации между двумя странами на многонациональных форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Движение неприсоединенных стран.
Они договорились активизировать делегирование обменов и встреч на высоком уровне, а также через каналы партийного, государственного и межличностного обмена.
Президент Мозамбика пообещал создать оптимальные условия для вьетнамского бизнеса для инвестирования в африканскую страну в таких областях, как телекоммуникации и горнодобывающая промышленность, а также предложил Вьетнаму открыть профессиональное училище в Мозамбике и направить в страну медицинских специалистов.
По этому случаю Во Тхи Ань Суан передала Мозамбикскому лидеру приглашение от президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам. А Ф. Нюси, в свою очередь, с удовольствием принял приглашение.
В тот же день Во Тхи Ань Суан встретилась с президентом Ассамблеи Мозамбика Эсперансой Биас, которая подтвердила добрые чувства законодательного органа и народа Мозамбика к своим вьетнамским коллегам.
Во Тхи Ань Суан подчеркнула важность, которую Вьетнам придает сотрудничеству и традиционной дружбе с Мозамбиком, включая двусторонние законодательные связи, которые, по ее словам, должны быть укреплены в будущем.
Два лидера договорились продолжить роль двух законодательных органов в надзорной работе, тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на межпарламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), а также практически и эффективно материализовать меморандум о взаимопонимании, достигнутый двумя парламентами по случаю прошлогоднего визита Э. Биаса во Вьетнам.
Э. Биас подтвердила свою поддержку двусторонних экономических связей и предложила обеим сторонам укреплять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, высоко оценив деятельность Movitel - совместного предприятия вьетнамской Viettel Group и мозамбикской компании SPI, особенно ее вклад в цифровую трансформацию законодательного органа Мозамбика.
Обе стороны договорились уделять приоритетное внимание сотрудничеству в области аквакультуры и сельского хозяйства, укреплять связи в сфере торговли, образования и туризма, расширять сотрудничество в других потенциальных областях, таких как горнодобывающая промышленность и культура, а также обмениваться опытом в обеспечении гендерного равенства.
Находясь в Мозамбике, Во Тхи Ань Суан провела встречу с генеральным секретарем партии Фрелимо Роке Силвой, в ходе которой вице-президент Вьетнама выразила свои впечатления о достижениях в области развития, достигнутых Мозамбиком под руководством партии.
Со своей стороны Р. Силва подтвердил последовательную политику партии и правительства Мозамбика по укреплению хорошего сотрудничества с Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и вьетнамским государством.
Обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего согласования двумя партиями и государствами результатов онлайн-переговоров между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Филипе Ньюси в июне 2022 года, активизируя сотрудничество в кадровой сфере.