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Вьетнам и Мозамбик будут способствовать сотрудничеству в различных областях

Вьетнам готов поделиться своим опытом с Мозамбиком в области аквакультуры и переработки агроводной продукции, помогая обеспечить продовольственную безопасность в африканской стране и регионе, заявила вице-президент Во Тхи Ань Суан.
  Вице-президент Во Тхи Ань Суан совершила встречу с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Фото: ВИА  
Выступая на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который также является президентом партии Фронта освобождения Мозамбика (Фрелимо), в Мапуту 12 сентября, Во Тхи Ань Суан подчеркнул, что вьетнамская Партия и государство высоко ценят позицию и роль Фрелимо как в Мозамбике так и в Африке.

Со своей стороны, Филипе Ньюси высоко оценил визит Во Тхи Ань Суана и выразил уверенность, что он, вместе с обменом высокопоставленными делегациями между двумя странами, создаст новый импульс для двустороннего многопланового сотрудничества в будущем.

Филипе Ньюси выразил свое восхищение прошлой борьбой Вьетнама за национальное освобождение и высоко оценил его достижения в национальном строительстве и развитии в настоящее время. Мозамбик считает Вьетнам своим самым важным партнером в Юго-Восточной Азии и по-прежнему полон решимости развивать сотрудничество со страной по партийным и государственным каналам, подтвердил он.

И президент и Во Тхи Ань Суан с удовольствием отметили результаты сотрудничества, зафиксированные за последние почти пять десятилетий, особенно в области политики и дипломатии, сельского хозяйства, телекоммуникаций, образования и обучения, а также координации между двумя странами на многонациональных форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Движение неприсоединенных стран.

Они договорились активизировать делегирование обменов и встреч на высоком уровне, а также через каналы партийного, государственного и межличностного обмена.

Президент Мозамбика пообещал создать оптимальные условия для вьетнамского бизнеса для инвестирования в африканскую страну в таких областях, как телекоммуникации и горнодобывающая промышленность, а также предложил Вьетнаму открыть профессиональное училище в Мозамбике и направить в страну медицинских специалистов.

По этому случаю Во Тхи Ань Суан передала Мозамбикскому лидеру приглашение от президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам. А Ф. Нюси, в свою очередь, с удовольствием принял приглашение.

В тот же день Во Тхи Ань Суан встретилась с президентом Ассамблеи Мозамбика Эсперансой Биас, которая подтвердила добрые чувства законодательного органа и народа Мозамбика к своим вьетнамским коллегам.

Во Тхи Ань Суан подчеркнула важность, которую Вьетнам придает сотрудничеству и традиционной дружбе с Мозамбиком, включая двусторонние законодательные связи, которые, по ее словам, должны быть укреплены в будущем.

Два лидера договорились продолжить роль двух законодательных органов в надзорной работе, тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на межпарламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), а также практически и эффективно материализовать меморандум о взаимопонимании, достигнутый двумя парламентами по случаю прошлогоднего визита Э. Биаса во Вьетнам.

Э. Биас подтвердила свою поддержку двусторонних экономических связей и предложила обеим сторонам укреплять сотрудничество в сфере телекоммуникаций, высоко оценив деятельность Movitel - совместного предприятия вьетнамской Viettel Group и мозамбикской компании SPI, особенно ее вклад в цифровую трансформацию законодательного органа Мозамбика.

Обе стороны договорились уделять приоритетное внимание сотрудничеству в области аквакультуры и сельского хозяйства, укреплять связи в сфере торговли, образования и туризма, расширять сотрудничество в других потенциальных областях, таких как горнодобывающая промышленность и культура, а также обмениваться опытом в обеспечении гендерного равенства.

Находясь в Мозамбике, Во Тхи Ань Суан провела встречу с генеральным секретарем партии Фрелимо Роке Силвой, в ходе которой вице-президент Вьетнама выразила свои впечатления о достижениях в области развития, достигнутых Мозамбиком под руководством партии.

Со своей стороны Р. Силва подтвердил последовательную политику партии и правительства Мозамбика по укреплению хорошего сотрудничества с Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и вьетнамским государством.

Обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего согласования двумя партиями и государствами результатов онлайн-переговоров между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Филипе Ньюси в июне 2022 года, активизируя сотрудничество в кадровой сфере.

ВИА/ИЖВ

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