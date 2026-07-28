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Вьетнам и Мексика укрепляют деловые связи
Выступая на форуме, торговый советник, руководитель Торгового представительства Вьетнама в Мексике Нгуен Тхи Чанг представила обзор экономического развития Вьетнама, его инвестиционных преимуществ, производственного и экспортного потенциала, а также перспектив расширения двусторонней торговли и сотрудничества в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП).
Она отметила, что Мексика является вторым по величине торговым партнёром Вьетнама в Латинской Америке, тогда как Вьетнам выступает ведущим торговым партнёром Мексики в АСЕАН. В 2025 году объём двусторонней торговли превысил 15 млрд долларов США, что создало прочную основу для дальнейшего сотрудничества в сферах производства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, логистики и развития взаимосвязанных цепочек поставок.
Торговое представительство также пригласило предприятия штата Веракрус принять участие в Международной выставке поставщиков Vietnam International Sourcing Expo 2026 — крупном мероприятии по продвижению торговли, организуемом Министерством промышленности и торговли Вьетнама, с целью изучения возможностей установления партнёрских связей и закупок продукции у вьетнамских производителей и экспортёров.
Являясь одним из ключевых экономических и логистических центров Мексики, штат Веракрус располагает крупнейшим в стране морским портом на побережье Мексиканского залива, грузооборот которого в 2025 году составил около 34 млн тонн. Стратегическое расположение Веракруса на восточном входе Межокеанского коридора перешейка Теуантепек открывает значительный потенциал для расширения сотрудничества между Вьетнамом и Мексикой в области морских перевозок, логистики и развития взаимосвязанных цепочек поставок.
После форума вьетнамская делегация провела рабочую встречу с представителями Администрации национальной портовой системы Веракруса (ASIPONA Veracruz), ознакомилась с портовой инфраструктурой и логистическими возможностями порта, а также обсудила перспективы расширения морского транспортного сообщения, развития двусторонней торговли и снижения логистических издержек.
Стороны договорились активизировать обмен информацией, развитие деловых контактов и проведение мероприятий по продвижению торговли, чтобы помочь предприятиям воспользоваться новыми возможностями, что будет способствовать дальнейшему углублению Всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Мексикой.