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НОВОСТИ

Вьетнам и международное сообщество призывают США прекратить эмбарго в отношении Кубы

Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг вместе с представителями других стран выступил против экономической и торговой блокады Кубы со стороны США
  Посол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций. Фото: ВИA  
Выступая на ежегодной дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН на тему «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы», посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что Вьетнам выступает против любых форм одностороннего навязывания и санкций в отношении суверенных государств.

На встрече участвующие страны-члены и группы стран поделились трудностями, с которыми сталкивается кубинский народ из-за продолжительного негативного воздействия эмбарго, введенного против их страны на протяжении более чем шести десятилетий. Они также призвали США исключить Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм, и немедленно прекратить эмбарго в отношении Гаваны, опасаясь, что, если запрет не будет снят, Кубе будет трудно достичь своих целей социально-экономического развития и устойчивого развития (ЦУР).

Выразив сочувствие трудностям Кубы, вьетнамский дипломат призвал США отменить эмбарго, исключить Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм, и изменить свою нынешнюю политику в отношении Кубы, продвигаясь к нормализации отношений между двумя странами на основе равенства, взаимности и уважения суверенитета и политической независимости друг друга.

Вьетнам готов поделиться своим опытом и внести вклад в развитие диалога и укрепление доверия в этом процессе, подтвердил он, еще раз заявив о тесном сотрудничестве, дружбе и солидарности Вьетнама с кубинским народом.

В рамках своих дебатов 1 и 2 ноября орган, состоящий из 193 членов, с большим перевесом проголосовал против эмбарго, впервые введенного в 1960 году. В общей сложности 187 государств проголосовали за резолюцию 1992 года, ежегодно выдвигаемую против эмбарго, при этом США и Израиль проголосовали против, а Украина воздержалась.

ИЖВ/ВИА

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