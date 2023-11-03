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Вьетнам и международное сообщество призывают США прекратить эмбарго в отношении Кубы
На встрече участвующие страны-члены и группы стран поделились трудностями, с которыми сталкивается кубинский народ из-за продолжительного негативного воздействия эмбарго, введенного против их страны на протяжении более чем шести десятилетий. Они также призвали США исключить Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм, и немедленно прекратить эмбарго в отношении Гаваны, опасаясь, что, если запрет не будет снят, Кубе будет трудно достичь своих целей социально-экономического развития и устойчивого развития (ЦУР).
Выразив сочувствие трудностям Кубы, вьетнамский дипломат призвал США отменить эмбарго, исключить Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм, и изменить свою нынешнюю политику в отношении Кубы, продвигаясь к нормализации отношений между двумя странами на основе равенства, взаимности и уважения суверенитета и политической независимости друг друга.
Вьетнам готов поделиться своим опытом и внести вклад в развитие диалога и укрепление доверия в этом процессе, подтвердил он, еще раз заявив о тесном сотрудничестве, дружбе и солидарности Вьетнама с кубинским народом.
В рамках своих дебатов 1 и 2 ноября орган, состоящий из 193 членов, с большим перевесом проголосовал против эмбарго, впервые введенного в 1960 году. В общей сложности 187 государств проголосовали за резолюцию 1992 года, ежегодно выдвигаемую против эмбарго, при этом США и Израиль проголосовали против, а Украина воздержалась.