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Вьетнам и Малайзия видят огромное количество возможностей для развития и инвестиций
Доцент Университета Малайзии доктор Аванг Азман Бин Аванг Пави дал такую оценку в интервью Вьетнамскому информационному агентству в Куала-Лумпуре в начале официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима во Вьетнам 20-21 июля.
Эксперт выразил уверенность в том, что намерения вьетнамского и малазийского премьер-министров в области сотрудничества, инвестиций и развития будут способствовать росту стран в различных областях, не ограничиваясь только импортом и экспортом сельскохозяйственной продукции и морепродуктов. Он подчеркнул, что в условиях интеграции АСЕАН Вьетнам и Малайзия могут сосредоточиться на расширении своих возможностей в области импорта-экспорта в различных секторах.
По словам Аванга, рост двусторонних инвестиций и торговли позволит снизить зависимость обеих стран от международных рынков за пределами АСЕАН. Укрепление коммерческих связей между сторонами позволит максимизировать прибыль их предприятий и увеличить вклад сельскохозяйственного и рыболовного секторов в их экономику, тем самым способствуя процветанию АСЕАН.
Он отметил, что в настоящее время двустороннее культурное взаимодействие и обмены между вьетнамцами и малазийцами находятся на подъеме, что ведет к развитию трудовых ресурсов, культурному разнообразию, улучшению условий для трудоустройства и инвестиций, а также открывает новые перспективы сотрудничества. По неполным статистическим данным, в настоящее время в Малайзии живут, работают и учатся более 30 тыс. вьетнамцев.
По словам эксперта, дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1973 году. За последние пять десятилетий между ними было подписано множество меморандумов о взаимопонимании в таких областях, как дипломатия, оборона, трудовые отношения, информационные технологии и др.
На многосторонних форумах они разделяют общие интересы, включая перспективы АСЕАН в области национальной и глобальной безопасности, реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также мир и стабильность в регионе.