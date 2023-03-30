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Вьетнам и Малайзия будут продолжать тесно сотрудничать для достижения большего успеха
За прошедшие годы Вьетнам превратился в одного из ближайших экономических и социальных партнеров Малайзии. О силе отношений свидетельствует тот факт, что в 2015 году две страны повысили уровень своих двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.
Две страны осуществили множество мероприятий в рамках этого стратегического партнерства под руководством Плана действий (ПД). Первый этап ПД на период 2017-2019 гг. был успешно реализован, что привело к прочному и взаимовыгодному сотрудничеству во многих областях. Второй этап ПД рассчитан на период 2021-2025 гг., который находится в стадии реализации и включает в себя заметные новые области сотрудничества, в том числе усилия по восстановлению экономики и здравоохранения после COVID-19. ПД на период 2021-2025 гг. реализуется очень хорошо.
Оценивая перспективы сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией, Замбри Абдул Кадир посвятил себя развитию тесной дружбы и двусторонних отношений с Вьетнамом, дальнейшему расширению сотрудничества в новых областях, которые являются общими для обеих сторон.
Он был впечатлен сильным экономическим ростом Вьетнама за последнее десятилетие, и предложил укрепить экономическое партнерство, поощряя дальнейшие торговые и инвестиционные потоки.
Малайзия рада тому, что сотрудничество в области обороны и безопасности между двумя странами развивается хорошо. Малайзия рассчитывает в этом году подписать новый Меморандум о взаимопонимании (МВ) по сотрудничеству в области обороны между двумя странами.
Министр иностранных дел заявил, что наиболее эффективным является углубление отношений между двумя странами на всех уровнях руководства и во всех областях, таких как экономика и народная дипломатия.
Можно утверждать, что Малайзия удовлетворена прекрасными двусторонними отношениями с Вьетнамом. В этом контексте нельзя не упомянуть о вкладе официальных агентств печати, ВИА во Вьетнаме и BERNAMA в Малайзии.
Два национальных информационных агентства впервые подписали Двустороннее соглашение об обмене информацией 8 декабря 1982 года, открыв прямой обмен новостями, дающий общую и достоверную картину событий в обеих странах. С тех пор и BERNAMA, и ВИА сыграли конструктивную роль в продвижении более глубокого взаимопонимания между народами Малайзии и Вьетнама.