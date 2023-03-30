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Вьетнам и Малайзия будут продолжать тесно сотрудничать для достижения большего успеха

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Малайзией (30 марта 1973 г. - 30 марта 2023 г.) министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир дал интервью корреспонденту ВИА в Малайзии о значении события, достижениях двух стран и комментарии о перспективах двустороннего сотрудничества.
  Министр иностранных дел Малайзии Дато Сери д-р Замбри Кадир дал интервью корреспонденту ВИА в Куала-Лумпуре. Фото: ВИА  
Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и подчеркнул глубину двусторонних отношений между Вьетнамом и Малайзией.

За прошедшие годы Вьетнам превратился в одного из ближайших экономических и социальных партнеров Малайзии. О силе отношений свидетельствует тот факт, что в 2015 году две страны повысили уровень своих двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Две страны осуществили множество мероприятий в рамках этого стратегического партнерства под руководством Плана действий (ПД). Первый этап ПД на период 2017-2019 гг. был успешно реализован, что привело к прочному и взаимовыгодному сотрудничеству во многих областях. Второй этап ПД рассчитан на период 2021-2025 гг., который находится в стадии реализации и включает в себя заметные новые области сотрудничества, в том числе усилия по восстановлению экономики и здравоохранения после COVID-19. ПД на период 2021-2025 гг. реализуется очень хорошо.

Оценивая перспективы сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией, Замбри Абдул Кадир посвятил себя развитию тесной дружбы и двусторонних отношений с Вьетнамом, дальнейшему расширению сотрудничества в новых областях, которые являются общими для обеих сторон.

Он был впечатлен сильным экономическим ростом Вьетнама за последнее десятилетие, и предложил укрепить экономическое партнерство, поощряя дальнейшие торговые и инвестиционные потоки.

Малайзия рада тому, что сотрудничество в области обороны и безопасности между двумя странами развивается хорошо. Малайзия рассчитывает в этом году подписать новый Меморандум о взаимопонимании (МВ) по сотрудничеству в области обороны между двумя странами.

Министр иностранных дел заявил, что наиболее эффективным является углубление отношений между двумя странами на всех уровнях руководства и во всех областях, таких как экономика и народная дипломатия.

Можно утверждать, что Малайзия удовлетворена прекрасными двусторонними отношениями с Вьетнамом. В этом контексте нельзя не упомянуть о вкладе официальных агентств печати, ВИА во Вьетнаме и BERNAMA в Малайзии.

Два национальных информационных агентства впервые подписали Двустороннее соглашение об обмене информацией 8 декабря 1982 года, открыв прямой обмен новостями, дающий общую и достоверную картину событий в обеих странах. С тех пор и BERNAMA, и ВИА сыграли конструктивную роль в продвижении более глубокого взаимопонимания между народами Малайзии и Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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