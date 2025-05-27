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Вьетнам и Малайзия активизируют оборонное сотрудничество
Он с радостью отметил, что за последнее время отношения между Вьетнамом и Малайзией развиваются успешно, в частности, страны повысили статус отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства во время государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Малайзию (ноябрь 2024 года), что открыло новую страницу в двусторонних отношениях.
Стороны договорились усилить сотрудничество в различных сферах, в том числе в области обороны и безопасности. Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен выразил уверенность, что официальный визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Малайзию поспособствует дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Малайзией.
Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в области обороны достигло многих положительных результатов. В будущем стороны намерены продолжать развивать всесторонние и практические отношения в военной и оборонной сферах.
Хоанг Суан Тьиен выразил надежду, что Министерство национальной обороны Малайзии поддержит подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран по сотрудничеству в области правоприменения и поисково-спасательных операций на море; как можно скорее подписать Соглашение об установлении механизма совместного патрулирования на море и канала связи между военно-морскими силами двух стран; координировать обмен информацией, правоприменение, оказывать помощь рыболовецким судам и рыбакам друг друга в случае аварий на море, а также гуманно относиться к судам и рыбакам; поддерживать друг друга на многосторонних форумах и механизмах; продолжать поддерживать Малайзию и Индию в председательстве в Рабочей группе ADMM+ по борьбе с терроризмом; предложил Министерству обороны Малайзии рассмотреть возможность сотрудничества и поддержки Вьетнама в ликвидации последствий войны во Вьетнаме.
В ответ на изложенные генерал-полковником Хоанг Суан Тьиеном вопросы Мохд Яни Бин Дауд сообщил, что Малайзия прилагает все усилия для поддержания и укрепления солидарности и эффективного сотрудничества в рамках АСЕАН, а также между АСЕАН и партнерами. Он выразил желание более тесного и глубокого сотрудничества с Вьетнамом для укрепления двусторонних отношений в области обороны, что будет иметь важное значение для достижения Малайзией целей председательства в АСЕАН в 2025 году.
Во время встречи с командующим сухопутными войсками Малайзии генерал-лейтенантом Датук Мухаммад Хафизуддеаи бин Джантаном генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен поздравил Малайзию с успешной организацией выставки LIMA 2025.
Он выразил надежду, что в будущем стороны продолжат развивать всестороннее и практическое двустороннее военное и оборонное сотрудничество, сосредоточив внимание на усилении обмена делегациями высокого и других уровней; диалоговых механизмов; сотрудничестве между видами войск, обмене молодыми офицерами; расширении сотрудничества в перспективных областях, таких как оборонная промышленность; активной координации, консультациях и взаимной поддержке на многосторонних форумах.