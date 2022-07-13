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НОВОСТИ

Вьетнам и Лаос укрепляют сотрудничество в сфере строительства

13 июля Министерство строительства Вьетнама и Министерство общественных работ и транспорта Лаоса подписали меморандум о взаимопонимании по строительству в Ханое.
  Министр строительства Нгуен Тхань Нги (справа) и министр общественных работ и транспорта Лаоса Виенгсават Сипандоне. Фото: ВИА  

13 июля Министерство строительства Вьетнама и Министерство общественных работ и транспорта Лаоса подписали меморандум о взаимопонимании по строительству в Ханое.

Ожидается, что документ создаст основу для конкретной, содержательной и эффективной деятельности по сотрудничеству между двумя министерствами с упором на городское планирование, «умное» городское развитие, инфраструктуру и жилищное строительство.

Министр строительства Нгуен Тхань Нги сказал, что визиты высокопоставленных руководителей двух государств в целом и двух министерств в частности способствовали улучшению вьетнамско-лаосского сотрудничества, особенно в области строительства.

Он сказал, что обе стороны уделяют внимание обсуждению и обмену опытом в разработке политики, связанной с управлением строительными проектами, контрактами, затратами и качеством работ.

Министр выразил надежду, что министерство Лаоса продолжит помогать вьетнамским строительным предприятиям в стране.

Министр Лаоса Вьенгсават Сипандоне выразил надежду, что вьетнамское министерство поделится опытом в области городского планирования и «умного» городского развития с лаосской стороной и поможет ей развивать высококачественные человеческие ресурсы.

Он предложил сторонам совместно провести обследование и исследование развития жилых районов вдоль горного хребта Чыонгшон – естественной границы между двумя странами – для привлечения инвестиций, развития туризма и повышения качества жизни местных жителей.


ВИА

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