НОВОСТИ
Вьетнам и Лаос укрепляют сотрудничество в области охраны государственной границы
Министр обороны Лаоса также призвал командования пограничных войск Вьетнама и Лаоса продолжать тесное взаимодействие в борьбе с трансграничной наркоторговлей, предотвращении торговли людьми, противодействии незаконным элементам, искажающим политику партии и государства, а также своевременно урегулировать факторы, способные вызвать нестабильность в приграничных районах.
От имени вьетнамской делегации генерал-лейтенант Ле Дык Тхай отметил, что этот визит направлен на дальнейшее укрепление тесных отношений сотрудничества между пограничными силами двух стран, содействие упрочению особой дружбы между армиями и народами Вьетнама и Лаоса. Он также проинформировал министра обороны Лаоса о результатах рабочей встречи между командованиями пограничных войск двух стран.
Ранее в тот же день состоялись переговоры между командованиями пограничных войск Вьетнама и Лаоса. Стороны отметили, что за последние годы пограничные войска двух стран регулярно проводили встречи и обмены делегациями, добившись множества позитивных результатов, оказывали взаимную поддержку в области технических средств, военного оборудования, медицинских материалов, а также совместно организовывали мероприятия по случаю национальных праздников и памятных дат.
Обе стороны высоко оценили эффективность совместных патрулирований на линии границы, которые способствуют укреплению безопасности, доверия и воспитанию молодого поколения двух стран в духе понимания значения и важности особой дружбы и солидарности Вьетнама и Лаоса. Стороны также договорились о плане сотрудничества на ближайший период, уделив особое внимание борьбе с наркотиками, рассматривая это направление как приоритетное в совместной деятельности пограничных войск.
По завершении переговоров командования пограничных войск Вьетнама и Лаоса подписали Меморандум о всестороннем сотрудничестве на 2025 год, подтвердив решимость развивать двусторонние отношения всё более глубоко, практически и эффективно.