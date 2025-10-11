Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам и Лаос укрепляют сотрудничество в области охраны государственной границы

По сообщению корреспондента ВИА в Лаосе, вечером 10 октября в столице Вьентьяне делегация Командования пограничных войск Вьетнама во главе с генерал-лейтенантом Ле Дык Тхаем, командующим Пограничными войсками, нанесла визит вежливости министру обороны Лаосской Народно-Демократической Республики, генерал-полковнику Кхамлиэнгу Утхакхайсону.
  Генерал-полковник Кхамлиэнг Утхакхайсон, министр обороны Лаоса, принял генерал-лейтенанта Ле Дык Тхая, командующего Пограничными войсками Вьетнама. Фото: ВИA  
Во время встречи генерал-полковник Кхамлиэнг Утхакхайсон предложил обеим сторонам продолжать совершенствовать эффективные механизмы сотрудничества между двумя армиями, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, растениеводство и животноводство, а также поддерживать традицию регулярных визитов и обменов делегациями на основе доверия, солидарности и особой дружбы.

Министр обороны Лаоса также призвал командования пограничных войск Вьетнама и Лаоса продолжать тесное взаимодействие в борьбе с трансграничной наркоторговлей, предотвращении торговли людьми, противодействии незаконным элементам, искажающим политику партии и государства, а также своевременно урегулировать факторы, способные вызвать нестабильность в приграничных районах.

От имени вьетнамской делегации генерал-лейтенант Ле Дык Тхай отметил, что этот визит направлен на дальнейшее укрепление тесных отношений сотрудничества между пограничными силами двух стран, содействие упрочению особой дружбы между армиями и народами Вьетнама и Лаоса. Он также проинформировал министра обороны Лаоса о результатах рабочей встречи между командованиями пограничных войск двух стран.

Ранее в тот же день состоялись переговоры между командованиями пограничных войск Вьетнама и Лаоса. Стороны отметили, что за последние годы пограничные войска двух стран регулярно проводили встречи и обмены делегациями, добившись множества позитивных результатов, оказывали взаимную поддержку в области технических средств, военного оборудования, медицинских материалов, а также совместно организовывали мероприятия по случаю национальных праздников и памятных дат.

Обе стороны высоко оценили эффективность совместных патрулирований на линии границы, которые способствуют укреплению безопасности, доверия и воспитанию молодого поколения двух стран в духе понимания значения и важности особой дружбы и солидарности Вьетнама и Лаоса. Стороны также договорились о плане сотрудничества на ближайший период, уделив особое внимание борьбе с наркотиками, рассматривая это направление как приоритетное в совместной деятельности пограничных войск.

По завершении переговоров командования пограничных войск Вьетнама и Лаоса подписали Меморандум о всестороннем сотрудничестве на 2025 год, подтвердив решимость развивать двусторонние отношения всё более глубоко, практически и эффективно.

ВИА/ИЖВ

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Отвечая на вопросы журналистов по случаю государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в КНДР, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву сообщил, что государственный визит Генсекретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама в КНДР, состоявшийся 9–11 октября 2025 года и приуроченный к празднованию 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, прошёл успешно и плодотворно.
