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Вьетнам и Лаос укрепляют сотрудничество в области обороны
Делегация нанесла визит вежливости генеральному секретарю партии и президенту Лаоса Тонглуну Сисулиту и заместителю премьер-министра и министру обороны Чансамону Чаньялату, а также провела официальные переговоры с делегацией Министерства национальной обороны Лаоса.
На этих встречах генерал-полковник Кыонг заявил, что ВНА готова поделиться опытом с Лаосской народной армией (ЛНА) в решении задачи участия в экономическом развитии.
Высоко оценив помощь партии, государства, армии и народа Лаоса в борьбе за независимость Вьетнама в прошлом и в деле строительства и защиты страны в настоящее время, генерал-полковник подтвердил, что при любых обстоятельствах Вьетнам всегда придает значение, поддерживает и постоянно продвигает особые и верные отношения с Лаосом.
Лидер партии и государства Лаоса выразил удовлетворение значительным ростом сотрудничества в области обороны между странами в последние годы, считая это важной основой великой вьетнамско-лаосской дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества.
Чансамон Чаньялатх поблагодарил Вьетнам за поддержку развития Лаоса в разные периоды и заявил, что Лаос будет применять ценный опыт Вьетнама для достижения нового прогресса во всех аспектах, включая , включая военный и оборонный.
Между тем, на переговорах генерал-полковник Кыонг и начальник Генерального штаба ЛНА Кхамлианг Оутхакайсон согласились, что в будущем необходимо более активно и эффективно проводить совместную работу между сторонами, особенно в области развития человеческих ресурсов и просвещения молодого поколения о связях между странами посредством ряда мероприятий в следующем году.