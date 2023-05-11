Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Лаос укрепляют сотрудничество в области обороны

Высокопоставленная делегация Вьетнамской народной армии (ВНА) во главе с начальником Генерального штаба армии и заместителем министра национальной обороны генерал-полковник Нгуен Тан Кыонгом 10 мая приняла участие в ряде встреч во Вьентьяне в рамках своей поездки в Лаос.
  Начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг (слева) и генеральный секретарь партии и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во Вьентьяне 10 мая. Фото: ВИA  
Высокопоставленная делегация Вьетнамской народной армии (ВНА) во главе с начальником Генерального штаба армии и заместителем министра национальной обороны генерал-полковник Нгуен Тан Кыонгом 10 мая приняла участие в ряде встреч во Вьентьяне в рамках своей поездки в Лаос.

Делегация нанесла визит вежливости генеральному секретарю партии и президенту Лаоса Тонглуну Сисулиту и заместителю премьер-министра и министру обороны Чансамону Чаньялату, а также провела официальные переговоры с делегацией Министерства национальной обороны Лаоса.

На этих встречах генерал-полковник Кыонг заявил, что ВНА готова поделиться опытом с Лаосской народной армией (ЛНА) в решении задачи участия в экономическом развитии.

Высоко оценив помощь партии, государства, армии и народа Лаоса в борьбе за независимость Вьетнама в прошлом и в деле строительства и защиты страны в настоящее время, генерал-полковник подтвердил, что при любых обстоятельствах Вьетнам всегда придает значение, поддерживает и постоянно продвигает особые и верные отношения с Лаосом.

Лидер партии и государства Лаоса выразил удовлетворение значительным ростом сотрудничества в области обороны между странами в последние годы, считая это важной основой великой вьетнамско-лаосской дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества.

Чансамон Чаньялатх поблагодарил Вьетнам за поддержку развития Лаоса в разные периоды и заявил, что Лаос будет применять ценный опыт Вьетнама для достижения нового прогресса во всех аспектах, включая , включая военный и оборонный.

Между тем, на переговорах генерал-полковник Кыонг и начальник Генерального штаба ЛНА Кхамлианг Оутхакайсон согласились, что в будущем необходимо более активно и эффективно проводить совместную работу между сторонами, особенно в области развития человеческих ресурсов и просвещения молодого поколения о связях между странами посредством ряда мероприятий в следующем году.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top