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Вьетнам и Лаос укрепляют солидарность через оборонное сотрудничество
По информации корреспондента ВИА в Лаосе, Третья программа Вьетнамско-лаосского приграничного дружественного обмена в сфере обороны на уровне министров обороны будет проведена 9–10 июля в районе вспомогательного пограничного пункта Нэм Он – Тхань Тхуи между провинцией Нгеан (Вьетнам) и провинцией Боликхамсай (Лаос). Это событие имеет исключительно важное значение не только для вооружённых сил двух стран, но и отражает глубокое политическое и стратегическое доверие, а также общую решимость Вьетнама и Лаоса строить границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития.
В политическом плане данная программа обмена подтверждает твёрдую приверженность двух партий, двух государств и вооружённых сил дальнейшему сохранению, укреплению и развитию особых отношений между Лаосом и Вьетнамом с углублением их содержания. Встречи и обмены между руководством вооружённых сил двух стран, обмен опытом и координация в сфере обороны и управления границей будут способствовать повышению эффективности обеспечения безопасности, реагированию на нетрадиционные угрозы безопасности, а также защите общих интересов двух государств. Это также создаёт условия для расширения сотрудничества в подготовке кадров, развитии человеческих ресурсов, обмене техническим и профессиональным опытом, а также в координации борьбы с транснациональной преступностью, наркоторговлей, торговлей людьми и контрабандой, тем самым укрепляя порядок и безопасность в приграничных районах и создавая благоприятную среду для развития.
В экономическом плане безопасность является основой развития. При стабильной обстановке в приграничных районах торговля, инвестиции, транспорт и туризм получают условия для активного роста. Международные и вспомогательные пограничные пункты вдоль линии границы играют роль важных ворот, соединяющих торгово-экономические и транспортные связи между двумя странами. Одновременно такая стабильность посылает инвесторам позитивный сигнал о том, что Лаос и Вьетнам являются стабильными и надёжными партнёрами.
В социально-культурном плане Вьетнамско-лаосская приграничная программа оборонного дружественного обмена служит платформой для встреч и взаимодействия офицеров, военнослужащих и населения по обе стороны границы, а также для ознакомления с культурными особенностями друг друга. Культурные, художественные и спортивные мероприятия, а также встречи с местными жителями способствуют укреплению взаимопонимания, доверия и тесных связей между народами двух стран.
Данное событие также предоставляет сторонам возможность обменяться опытом в строительстве регулярной, высокоподготовленной, современной армии с строгой дисциплиной, готовой к выполнению любых задач, а также продолжить сохранение и развитие традиций особой дружбы между двумя странами. Кроме того, третья программа приграничного оборонного обмена направляет мощный сигнал региону и международному сообществу о том, что Лаос и Вьетнам неизменно придерживаются политики мира, сотрудничества и добрососедства, а также решают вопросы посредством диалога на основе уважения независимости, суверенитета и законных интересов друг друга.