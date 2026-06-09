Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Лаос укрепляют отношения сотрудничества

По сообщению корреспондента ВИА в Лаосе, 8 июня ведущие лаосские издания, такие как газета «Пасасон» –официальный печатный орган Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Лаосское информационное агентство (KPL), Национальное радио Лаоса, Вьентьян Таймс, Новости безопасности Лаоса, Лао Пхаттана и другие, одновременно опубликовали материалы, в которых подчёркивается дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом.
Публикация на официальной странице в Facebook лаосской газеты «Экономика и торговля».
В публикациях отмечается, что по приглашению Премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон вместе с высокопоставленной делегацией совершает официальный визит во Вьетнам и принимает участие в третьем Форуме будущего АСЕАН, который проходит с 7 по 9 июня. Цель визита – дальнейшее укрепление и развитие великих отношений дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между двумя партиями, двумя государствами и народами Лаоса и Вьетнама. Официальная церемония приветствия Премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона, состоявшаяся 7 июня, прошла в тёплой и торжественной атмосфере при участии глав правительств двух стран и высокопоставленных делегаций обеих сторон.

На состоявшихся в тот же день двусторонних переговорах премьер-министры Лаоса и Вьетнама высоко оценили тот факт, что отношения великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между двумя партиями, двумя государствами и народами двух стран продолжают углубляться и приобретать всё более практический характер. Особенно отмечалось, что политическое сотрудничество сохраняет высокий уровень взаимного доверия, стабильности и устойчивости, что проявляется в регулярных контактах и встречах на всех уровнях – от центрального до местного.

Крупнейшие лаосские СМИ подчёркивают, что высшее руководство двух партий и государств едино во мнении относительно необходимости дальнейшего укрепления тесного и прочного политического сотрудничества, расширения взаимодействия в сфере обороны и безопасности для совместного противодействия нетрадиционным вызовам, а также эффективной реализации договорённостей, достигнутых руководителями двух партий и государств, и меморандумов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами как на центральном, так и на местном уровнях. Особое внимание уделяется практической реализации итогов встречи двух Политбюро и 48-го заседания Межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству между Лаосом и Вьетнамом.

Стороны также намерены продолжать создавать благоприятные условия для торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям новой эпохи, тесно координировать подготовку к празднованию Года дружбы и солидарности Лаоса и Вьетнама в 2027 году, а также активизировать информационно-просветительскую работу по разъяснению сущности, значения и важности уникальных в мировом масштабе особых отношений между двумя странами среди кадровых работников, населения и особенно молодого поколения, которому предстоит продолжить дело развития двух государств в будущем.

Нынешний официальный визит Премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона во Вьетнам является его первой официальной зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы правительства на новый срок. Этот визит вносит важный вклад в сохранение, укрепление и дальнейшее развитие великих отношений дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между братскими народами, партиями и государствами Вьетнама и Лаоса, способствуя их дальнейшему процветанию и укреплению.

В ходе переговоров с Премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон подтвердил, что Лаос неизменно придаёт особое значение сохранению и развитию особых лаосско-вьетнамских отношений – бесценного достояния, не имеющего аналогов в мире и сохраняющего свою прочность на века. Он также высоко оценил инициативу Вьетнама по созданию Форума будущего АСЕАН и успешную организацию данного мероприятия начиная с 2024 года.

В рамках нынешнего официального визита Премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона стороны подписали четыре документа о сотрудничестве в сферах финансов, национальностей и религий, образования, а также транспорта, что способствует практическому наполнению концепции стратегической взаимосвязанности Лаоса и Вьетнама, согласованной высшим руководством двух партий и государств.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития добровольного донорства крови

Председатель НС: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития добровольного донорства крови

По случаю Всемирного дня донора крови, отмечаемого 14 июня, утром 9 июня в Ханое Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял участие в церемонии чествования 100 наиболее выдающихся добровольных доноров крови страны в 2026 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top