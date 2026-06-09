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Вьетнам и Лаос укрепляют отношения сотрудничества
На состоявшихся в тот же день двусторонних переговорах премьер-министры Лаоса и Вьетнама высоко оценили тот факт, что отношения великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между двумя партиями, двумя государствами и народами двух стран продолжают углубляться и приобретать всё более практический характер. Особенно отмечалось, что политическое сотрудничество сохраняет высокий уровень взаимного доверия, стабильности и устойчивости, что проявляется в регулярных контактах и встречах на всех уровнях – от центрального до местного.
Крупнейшие лаосские СМИ подчёркивают, что высшее руководство двух партий и государств едино во мнении относительно необходимости дальнейшего укрепления тесного и прочного политического сотрудничества, расширения взаимодействия в сфере обороны и безопасности для совместного противодействия нетрадиционным вызовам, а также эффективной реализации договорённостей, достигнутых руководителями двух партий и государств, и меморандумов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами как на центральном, так и на местном уровнях. Особое внимание уделяется практической реализации итогов встречи двух Политбюро и 48-го заседания Межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству между Лаосом и Вьетнамом.
Стороны также намерены продолжать создавать благоприятные условия для торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям новой эпохи, тесно координировать подготовку к празднованию Года дружбы и солидарности Лаоса и Вьетнама в 2027 году, а также активизировать информационно-просветительскую работу по разъяснению сущности, значения и важности уникальных в мировом масштабе особых отношений между двумя странами среди кадровых работников, населения и особенно молодого поколения, которому предстоит продолжить дело развития двух государств в будущем.
Нынешний официальный визит Премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона во Вьетнам является его первой официальной зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы правительства на новый срок. Этот визит вносит важный вклад в сохранение, укрепление и дальнейшее развитие великих отношений дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между братскими народами, партиями и государствами Вьетнама и Лаоса, способствуя их дальнейшему процветанию и укреплению.
В ходе переговоров с Премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон подтвердил, что Лаос неизменно придаёт особое значение сохранению и развитию особых лаосско-вьетнамских отношений – бесценного достояния, не имеющего аналогов в мире и сохраняющего свою прочность на века. Он также высоко оценил инициативу Вьетнама по созданию Форума будущего АСЕАН и успешную организацию данного мероприятия начиная с 2024 года.
В рамках нынешнего официального визита Премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона стороны подписали четыре документа о сотрудничестве в сферах финансов, национальностей и религий, образования, а также транспорта, что способствует практическому наполнению концепции стратегической взаимосвязанности Лаоса и Вьетнама, согласованной высшим руководством двух партий и государств.