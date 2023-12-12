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Вьетнам и Лаос стремятся развивать цифровую экономику через инновационное сотрудничество
В своей речи министр Хиюнь Тхань Дат отметил развитие многогранного сотрудничества и тесные двусторонние отношения между Вьетнамом и Лаосом, сказав, что они способствуют поддержанию политической стабильности, обеспечению национальной обороны, безопасности и социально-экономического развития в каждой стране.
Обе страны считают, что содействие развитию цифровой экономики является одним из важных факторов повышения производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности их экономик, подчеркнул он.
По его словам, в ближайшее время обе стороны будут уделять приоритетное внимание увеличению инвестиционных ресурсов для сотрудничества в области исследований, применения, развития и инноваций в сфере технологий, предложив подразделениям двух стран быстро разработать задачи сотрудничества в соответствии с протоколом о сотрудничестве в области применения и передачи технологий и инноваций.
В свою очередь, министр Вонгдара подчеркнул, что оба министерства будут продолжать развивать сотрудничество в области науки, технологий и инноваций и эффективно реализовывать подписанные соглашения в будущем.
Участники предложили планы сотрудничества и совместные исследовательские проекты между двумя сторонами.
Заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зуй подтвердил, что Вьетнам готов поделиться опытом и помочь Лаосу в разработке законопроекта об инновациях, а также стратегии развития науки, технологий и инноваций.
По этому случаю Департамент применения и развития технологий Вьетнама и Лаосский центр продвижения и передачи технологий обменялись Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в будущем.