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НОВОСТИ

Вьетнам и Лаос стремятся развивать цифровую экономику через инновационное сотрудничество

11 декабря в Ханое состоялся семинар по развитию технологического и инновационного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, направленный на развитие цифровой экономики в двух странах.
  Министр науки и технологий Вьетнама Хиюнь Тхань Дат выступает с речью. Фото: Центр исследований и развития коммуникации науки и технологий  
Сопредседателями конференции выступили министр науки и технологий Вьетнама Хиюнь Тхань Дат и министр технологий и коммуникаций Лаоса Бовиенгкхам Вонгдара. Конференция стала основой для реализации планов сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, чтобы превратить научно-техническое и инновационное сотрудничество в яркое пятно в традиционной дружбе, особой солидарности и всестороннем сотрудничестве между двумя странами.

В своей речи министр Хиюнь Тхань Дат отметил развитие многогранного сотрудничества и тесные двусторонние отношения между Вьетнамом и Лаосом, сказав, что они способствуют поддержанию политической стабильности, обеспечению национальной обороны, безопасности и социально-экономического развития в каждой стране.

Обе страны считают, что содействие развитию цифровой экономики является одним из важных факторов повышения производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности их экономик, подчеркнул он.

По его словам, в ближайшее время обе стороны будут уделять приоритетное внимание увеличению инвестиционных ресурсов для сотрудничества в области исследований, применения, развития и инноваций в сфере технологий, предложив подразделениям двух стран быстро разработать задачи сотрудничества в соответствии с протоколом о сотрудничестве в области применения и передачи технологий и инноваций.

В свою очередь, министр Вонгдара подчеркнул, что оба министерства будут продолжать развивать сотрудничество в области науки, технологий и инноваций и эффективно реализовывать подписанные соглашения в будущем.

Участники предложили планы сотрудничества и совместные исследовательские проекты между двумя сторонами.

Заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зуй подтвердил, что Вьетнам готов поделиться опытом и помочь Лаосу в разработке законопроекта об инновациях, а также стратегии развития науки, технологий и инноваций.

По этому случаю Департамент применения и развития технологий Вьетнама и Лаосский центр продвижения и передачи технологий обменялись Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в будущем.

ВИА/ИЖВ

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