Вьетнам и Лаос продолжают укреплять стратегическую сопряжённость в новых условиях

В рамках визита и рабочей поездки в Лаос утром 14 января член Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), постоянный заместитель секретаря партийного комитета Министерства иностранных дел, заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонг нанес визит вежливости члену Политбюро, постоянному члену Секретариата ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) Вилаю Лакхамфонгу и провёл с ним переговоры по вопросам укрепления взаимной стратегической сопряжённости двух стран.

Постоянный член Секретариата ЦК Народно-революционной партии Лаоса Вилай Лакхамфонг (справа) принимает заместителя министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонга. Фото: ВИА



На встрече Нгуен Мань Кыонг тепло поздравил с успешным проведением XII Вселаосского партийного съезда НРПЛ, а также выразил искренние поздравления Вилаю Лакхамфонгу в связи с его переизбранием съездом в состав ЦК XII созыва и Политбюро и назначением на должность постоянного члена Секретариата XII созыва. Он подчеркнул, что это является заслуженным признанием со стороны партии лидерских качеств, авторитета и важного вклада Вилая Лакхамфонга за весь период его работы.

Со своей стороны постоянный член Секретариата Вилай Лакхамфонг отметил, что XII Вселаосский партийный съезд является особо важным политическим событием, знаменующим новый этап развития лаосской революции, демонстрирующим огромную силу великого всенародного единства и последовательность курса на всесторонние обновления на основе преемственности и принципиальности ради цели устойчивого строительства и развития Лаоса по социалистической ориентации. По этому случаю он от имени партии и народа Лаоса поздравил вьетнамский народ с большими, имеющими историческое значение достижениями, достигнутыми за более чем 40 лет обновления под мудрым руководством КПВ.

Вилай Лакхамфонг подчеркнул, что при любых обстоятельствах, независимо от быстрых и сложных изменений в мировой и региональной обстановке, Вьетнам и Лаос будут продолжать тесно координировать действия с тем, чтобы постоянно укреплять, развивать и сохранять редкие по своей искренности и верности отношения, тем самым ещё более углубляя содержание стратегической сопряжённости в интересах народов двух стран и в соответствии с требованиями, видением и долгосрочными стратегическими интересами каждой стороны в новых условиях.

Нгуен Мань Кыонг также проинформировал о результатах своей работы с Отделом ЦК НРПЛ по внешним связям в ходе этой поездки, в рамках которой стороны провели предметный обмен мнениями и достигли многих общих пониманий по координации реализации договорённостей на высшем уровне между двумя партиями и двумя государствами, особенно по подготовке и проведению предстоящих мероприятий высокого уровня во внешнеполитической сфере, что будет способствовать дальнейшему укреплению великих уз дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости между Вьетнамом и Лаосом.

Кроме того, Нгуен Мань Кыонг проинформировал о ходе подготовки к XIV Всевьетнамскому партийно­му съезду КПВ, который, как ожидается, состоится с 19 по 25 января 2026 года. Подготовка к XIV съезду осуществляется заблаговременно и на дальнюю перспективу, с высокими требованиями к качеству, срокам и эффективности; она ведётся системно и тщательно, отчётливо отражая руководящую и направляющую роль ЦК.

В тот же день Нгуен Мань Кыонг также нанёс визит вежливости члену ЦК, заведующему Отделом ЦК НРПЛ по внешним связям Бунлеуа Фандануовонгу и провёл рабочую встречу с кандидатом в члены ЦК, заместителем заведующего Отделом ЦК НРПЛ по внешним связям Валахаем Ленгсаватом, в ходе которых стороны обменялись мнениями по вопросам реализации договорённостей на высшем уровне между двумя партиями и двумя государствами, а также по развитию сотрудничества между партийным комитетом Министерства иностранных дел Вьетнама и Отделом ЦК НРПЛ по внешним связям в предстоящий период.