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Вьетнам и Лаос продолжают развивать сотрудничество в области технологий и инноваций
На встрече стороны проинформировали друг друга о ходе реализации сотрудничества по проекту создания центра данных и связи по стихийным бедствиям (землетрясениям) для Лаоса и проекта создания национального центра хранения данных и вычислительного облака в Лаосе, о которых правительства двух стран упомянули в протоколе 46-й сессии Межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнам - Лаос в 2024 году.
Институт геофизики VAST, отвечающий за национальный центр предупреждения о землетрясениях и цунами, и Научно-исследовательский институт интеллектуальных технологий (ARIST) при Министерстве технологий и коммуникаций Лаоса (MTC) скоординировали свои действия по созданию совместной лаборатории данных о землетрясениях и связи в MTC. Помимо поддержки базового оборудования, VAST организовал обучение базовому анализу данных для 15 сотрудников ARIST.
На встрече председатель VAST Чау Ван Минь и министр Бовиенгкхам Вонгдара подписали протокол встречи и засвидетельствовали подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом информационных технологий при VAST и ARIST.
VAST и MTC также договорились продолжать сотрудничество в области развития человеческих ресурсов, повышать профессиональный потенциал в сфере технологий и инноваций, а также обмениваться опытом в области развития цифровых технологий.
В тот же день Академия науки и технологий при VAST присвоила звание «Почетного профессора» министру Бовиенгкхаму Вонгдаре, который также является председателем Общества лаоско-вьетнамской дружбы, за его большой вклад в развитие научно-технического сотрудничества между VAST и министерством Лаоса.