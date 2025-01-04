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Вьетнам и Лаос продвигают торговое, промышленное и энергетическое сотрудничество
Нгуен Хонг Зиен отметил выдающиеся результаты в торговых отношениях между Вьетнамом и Лаосом в 2024 году, в частности, двусторонний товарооборот достиг 2,2 млрд долларов США, увеличившись почти на 34% по сравнению с 2023 годом.
По словам Нгуен Хонг Зиена, впервые двусторонний товарооборот превысил отметку в 2 миллиарда долларов США, значительно превзойдя цель, поставленную правительствами двух стран, отметив, что это достижение является наглядным свидетельством усилий правительств, властей и бизнеса обеих стран, в том числе усилий министерства и посольства.
Что касается вьетнамско-лаосского торгового соглашения, Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что министерства промышленности и торговли Вьетнама и Лаоса завершили необходимые процедуры для утверждения правительством двух стран нового соглашения, которое было подписано 8 апреля 2024 года, и готовы к его реализации.
Министр призвал посла оказать содействие в ускорении необходимых внутренних процедур с властями Лаоса и оперативно проинформировать Вьетнам об официальной дате вступления в силу, чтобы соглашение могло быть реализовано в ближайшее время, а выгоды, которые оно принесет, могли быть использованы как можно скорее.
Говоря о сотрудничестве в энергетическом и минеральном секторах, Нгуен Хонг Зиен отметил ключевую роль этих двух столпов в экономических отношениях Вьетнама и Лаоса. Сотрудничество в области купли-продажи угля и электроэнергии между Вьетнамом и Лаосом в 2024 году достигло весьма положительных результатов.
Импорт электроэнергии и угля из Лаоса не только направлен на удовлетворение потребностей Вьетнама в социально-экономическом развитии, но и помогает использовать потенциал Лаоса, тем самым способствуя его социально-экономическому развитию.
Со своей стороны, посол Кхампхао поделилась с министром мнением о впечатляющих достижениях, которых достигли две страны за последнее время. Она выразила свое впечатление о росте импортно-экспортного оборота и промышленного сектора Вьетнама.
По этому случаю она поблагодарила Вьетнам за важную поддержку в поставках бензина и масла на лаосский рынок в последнее время. В 2024 году вьетнамские предприятия поставили 36 миллионов литров бензина и масла, что помогло Лаосу стабилизировать внутренний рынок топлива.
Обе стороны выразили уверенность в том, что 47-я сессия вьетнамско-лаосской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которая планируется провести в январе 2025 года в Лаосе