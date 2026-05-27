Вьетнам и Лаос обновляют сотрудничество в подготовке кадров и повышении эффективности реализации государственной политики
Приветствуя кандидата наук Либера Либуапао и членов делегации, кандидат наук Доан Минь Хуан выразил удовлетворение успехами Партии, Государства и народа Лаоса, особенно результатами XII съезда Народно-революционной партии Лаоса. Он также поздравил Либера Либуапао с переизбранием в состав Центрального комитета партии XII созыва и назначением на должность председателя LASES. Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина подтвердил готовность и впредь развивать традиционные и тесные отношения сотрудничества между двумя учреждениями.
В ходе встречи руководители двух организаций подробно обменялись информацией о деятельности каждой из сторон, а также обсудили прорывные решения, направленные на повышение эффективности сотрудничества в ближайшее время.
Обсуждая подготовку и повышение квалификации руководящих кадров для Лаоса, Доан Минь Хуан подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере осуществляется в духе обновлённого подхода, определённого высшим руководством двух партий. В соответствии с этим в дальнейшем учебные курсы будут в основном организовываться непосредственно в Лаосе, чтобы избежать длительного отсутствия кадров на рабочих местах и связанных с этим перебоев в работе. Вьетнамская сторона окажет содействие в разработке учебных программ и направит своих экспертов для проведения занятий.
Для обеспечения высокой практической направленности обучения директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина предложил LASES активно участвовать в подготовке материалов, предоставлять актуальные данные и документы, а также информацию о реализации курса, определённого XII съездом Народно-революционной партии Лаоса.
Доан Минь Хуан высоко оценил практический характер деятельности и консультативный потенциал LASES в области государственной политики, особенно учитывая, что многие руководители Института ранее работали в органах партии, Национальной ассамблеи и Правительства Лаоса, занимающихся выработкой государственной политики, что позволяет исследованиям быть тесно связанными с реальными потребностями общества.
Председатель LASES Либер Либуапао сообщил, что в Академии работают 210 сотрудников, однако число высококвалифицированных специалистов с учёной степенью кандидата наук составляет лишь 13 человек, что пока не отвечает потребностям развития учреждения. В связи с этим он предложил Национальной политической академии имени Хо Ши Мина продолжить содействие в подготовке молодых научных кадров высокой квалификации для LASES.
В области научных исследований руководители двух учреждений обсудили подготовку к четырёхсторонней научной конференции с участием Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, Вьетнамской академии общественных наук, LASES и Национальной академии политики и государственного управления Лаоса, которая, как ожидается, состоится в августе 2026 года во Вьентьяне. Тема конференции определена как: «Всеобъемлющее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом: стратегическая экономическая самодостаточность и повышение потенциала реализации государственной политики в условиях глобализации».
Либер Либуапао предложил пригласить к участию в конференции профильные подразделения партийных и государственных органов двух стран для непосредственной оценки результатов исследований и их более оперативного внедрения в практику социально-экономического развития.
Доан Минь Хуан поддержал данное предложение и поручил профильным подразделениям двух сторон ускорить совместную работу над углублённым изучением соответствующих тематик. Он также предложил расширить исследовательскую повестку за счёт таких перспективных направлений, как «экономика наследия», основанная на археологических исследованиях и способствующая развитию устойчивого туризма.
Стороны также договорились провести комплексный анализ и оценку действующего меморандума о сотрудничестве, чтобы сохранить достигнутые положительные результаты, устранить существующие недостатки и дополнить документ новыми положениями, соответствующими современным реалиям.
Руководители двух учреждений вновь подтвердили решимость эффективно реализовывать достигнутые договорённости, внося вклад в укрепление великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости между Вьетнамом и Лаосом.