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Вьетнам и Лаос неизменно рассматривают двусторонние отношения как один из главных приоритетов своей внешней политики
В беседе с корреспондентом ВИА в Лаосе Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Там подчеркнул особое значение предстоящего визита, который проходит в условиях, когда обе страны успешно провели очередные съезды своих партий, выборы в национальные парламенты, завершили формирование высшего руководства на новый срок полномочий и приступили к реализации новых задач развития.
По словам посла Нгуен Минь Тама, визит станет продолжением государственного визита Генерального секретаря, Президента государства Лаоса Тхонглуна Сисулита во Вьетнам в январе текущего года и государственного визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Лаос в феврале. Это также первый официальный визит Премьер-министра Сонексая Сипхандона во Вьетнам после того, как XII съезд Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) и Национальная ассамблея X созыва вновь выразили ему доверие, переизбрав на пост главы правительства.
Тот факт, что Вьетнам стал одним из первых приоритетных направлений зарубежных поездок лаосского премьер-министра, вновь подтверждает, что вьетнамско-лаосские отношения неизменно занимают одно из ключевых мест во внешнеполитическом курсе каждой из двух стран.
Предстоящий визит предоставит руководителям двух государств возможность проанализировать ход выполнения ранее достигнутых договорённостей, включая результаты ежегодной встречи Политбюро Вьетнама и Лаоса, а также 48-го заседания Межправительственной комиссии по вьетнамско-лаосскому двустороннему сотрудничеству, и определить новые направления для дальнейшего углубления практического и эффективного взаимодействия.
В экономической сфере, отметил посол Нгуен Минь Там, стороны уделяют первостепенное внимание развитию стратегической инфраструктурной взаимосвязанности, энергетического сотрудничества, а также совершенствованию институциональной и рыночной среды. Такие проекты, как автомагистраль Ханой — Вьентьян, железнодорожная линия Вьентьян — Вунганг, система «умных» пограничных пунктов пропуска и восточно-западные экономические коридоры, призваны открыть новые возможности для развития обеих стран.
В энергетической сфере Вьетнам уже одобрил импорт электроэнергии из Лаоса общей мощностью более 4 250 МВт. Реализация проектов Xekaman 3, Xekaman 4, Truong Son 1, Truong Son 2 и Savan 1 способствует укреплению энергетической безопасности Вьетнама и одновременно обеспечивает дополнительные доходы для Лаоса.
В настоящее время во Вьентьяне зарегистрировано около 289 действующих вьетнамских инвестиционных проектов с совокупным капиталом почти 7 млрд долларов США. Объём двусторонней торговли вырос примерно с 1,1 млрд долларов в 2015 году до почти 3 млрд долларов в 2025 году. Стороны поставили цель довести этот показатель до 5 млрд долларов в ближайшей перспективе.
Участие Премьер-министра Сонексая Сипхандона в Форуме будущего АСЕАН – 2026 вновь подтверждает поддержку Лаосом инициативы, выдвинутой Вьетнамом, а также отражает тесную координацию двух стран в рамках многосторонних механизмов сотрудничества.
Посол Нгуен Минь Там выразил уверенность, что визит придаст новый импульс развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Вьетнамом и Лаосом, подняв их на новый уровень.