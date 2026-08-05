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Вьетнам и Лаос активизируют сотрудничество в области теории и политики
Выступая на встрече, Доан Минь Хуан подчеркнул, что теоретическое сотрудничество между двумя партиями представляет собой совместное исследование закономерностей развития, обобщение практики обновления, способствующее укреплению прочной политической и идейной основы отношений между Вьетнамом и Лаосом.
Подводя итоги периода 2022–2026 годов, он отметил, что стороны эффективно поддерживали механизм регулярного и доверительного теоретического диалога. В период 2026–2030 годов, в условиях стремительных изменений международной обстановки и необходимости реализации резолюций новых партийных съездов в каждой стране, Доан Минь Хуан подчеркнул необходимость достижения трёх важных качественных изменений: во-первых, перехода от обмена опытом к совместным исследованиям стратегических вопросов; во-вторых, перехода от проведения отдельных семинаров к непрерывному процессу сотрудничества; и, в-третьих, перехода от общих выводов к практическим продуктам, непосредственно служащим аналитическому сопровождению и реализации партийных резолюций.
В этой связи Доан Минь Хуан предложил двум Центральным теоретическим советам активизировать совместные исследования стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес, теснее увязывать теоретические исследования с обобщением практики и подготовкой рекомендаций в области государственной политики, а также создать сеть сотрудничества молодых специалистов-теоретиков и организовать выпуск двуязычных научных изданий.
Председатель Центрального теоретического совета Лаоса Кикео Кхайкхампхитхун высоко оценил сотрудничество между двумя советами, отметив эффективную реализацию Меморандума о сотрудничестве, важным результатом которой стало проведение Теоретического семинара между двумя партиями на ротационной основе.
По словам Кикео Кхайкхампхитхуна, стороны согласовали тему XIII Теоретического семинара, который пройдёт в Лаосе в 2026 году: «Углубление региональной и международной взаимосвязанности: опыт Лаоса и Вьетнама». Семинар планируется провести в конце 2026 года. По этому случаю Центральный теоретический совет Народно-революционной партии Лаоса и Центральный теоретический совет Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) подпишут Меморандум о сотрудничестве на период 2026–2030 годов.
Ранее в тот же день делегация Национальной политической академии имени Хо Ши Мина во главе с Доан Минь Хуаном провела переговоры с делегацией Национальной академии политики и государственного управления Лаоса во главе с доктором Аноупхабом Тоуналомом, секретарём Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и директором Академии, в ходе которых стороны согласовали основные направления сотрудничества на предстоящий период.
Выступая на переговорах, Доан Минь Хуан отметил, что в ближайшее время обеим сторонам необходимо сосредоточить усилия на повышении качества сотрудничества между двумя академиями. В частности, следует совершенствовать подготовку и повышение квалификации кадров, ориентируясь на обучающегося, поддерживать и расширять механизм обмена делегациями различных уровней, активизировать взаимодействие между местными политическими школами, продолжить совместные научные исследования и подготовку аналитических материалов для двух партий в рамках подведения итогов 40 лет политики «Доймой», реализовывать совместные исследовательские проекты, разрабатывать учебные материалы по Идеям Председателя Кайсона Фомвихана, сохранять механизм четырёхстороннего научного семинара и тесно координировать реализацию проекта строительства филиала Академии в провинции Чампасак.
Директор Национальной академии политики и государственного управления Лаоса Аноупхаб Тоуналом высоко оценил роль Национальной политической академии имени Хо Ши Мина в консультировании Центрального комитета КПВ по вопросам организации краткосрочных курсов подготовки для руководящих кадров высшего звена и ключевых должностных лиц Лаоса. Он также положительно оценил ход реализации проекта строительства филиала Академии в провинции Чампасак, подчеркнув, что этот объект имеет стратегическое значение на долгосрочную перспективу и является ярким символом особых отношений солидарности между Вьетнамом и Лаосом.
Рабочая встреча делегации Национальной политической академии имени Хо Ши Мина с Центральным теоретическим советом Лаоса, а также переговоры с Национальной академией политики и государственного управления Лаоса подтвердили решимость сторон укреплять сотрудничество в области теоретических исследований и подготовки кадров, внося вклад в дальнейшее развитие отношений великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.