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Вьетнам и Лаос активизируют сотрудничество в области теории и политики

Председатель Центрального теоретического совета Лаоса Кикео Кхайкхампхитхун высоко оценил сотрудничество между двумя советами, отметив эффективную реализацию Меморандума о сотрудничестве, важным результатом которой стало проведение Теоретического семинара между двумя партиями на ротационной основе.
  Переговоры между делегацией Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и делегацией Национальной академии политики и государственного управления Лаоса. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Лаосе, во второй половине дня 4 августа в штаб-квартире Центрального теоретического совета Народно-революционной партии Лаоса во Вьентьяне делегация Национальной политической академии имени Хо Ши Мина во главе с членом Политбюро Доан Минь Хуаном, директором Академии, провела рабочую встречу с делегацией Центрального теоретического совета Лаоса во главе с профессором, доктором Кикео Кхайкхампхитхуном, членом Политбюро, председателем Совета, для обсуждения плана проведения Теоретического семинара между двумя партиями и определения направлений сотрудничества на предстоящий период.

Выступая на встрече, Доан Минь Хуан подчеркнул, что теоретическое сотрудничество между двумя партиями представляет собой совместное исследование закономерностей развития, обобщение практики обновления, способствующее укреплению прочной политической и идейной основы отношений между Вьетнамом и Лаосом.

Подводя итоги периода 2022–2026 годов, он отметил, что стороны эффективно поддерживали механизм регулярного и доверительного теоретического диалога. В период 2026–2030 годов, в условиях стремительных изменений международной обстановки и необходимости реализации резолюций новых партийных съездов в каждой стране, Доан Минь Хуан подчеркнул необходимость достижения трёх важных качественных изменений: во-первых, перехода от обмена опытом к совместным исследованиям стратегических вопросов; во-вторых, перехода от проведения отдельных семинаров к непрерывному процессу сотрудничества; и, в-третьих, перехода от общих выводов к практическим продуктам, непосредственно служащим аналитическому сопровождению и реализации партийных резолюций.

В этой связи Доан Минь Хуан предложил двум Центральным теоретическим советам активизировать совместные исследования стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес, теснее увязывать теоретические исследования с обобщением практики и подготовкой рекомендаций в области государственной политики, а также создать сеть сотрудничества молодых специалистов-теоретиков и организовать выпуск двуязычных научных изданий.

Председатель Центрального теоретического совета Лаоса Кикео Кхайкхампхитхун высоко оценил сотрудничество между двумя советами, отметив эффективную реализацию Меморандума о сотрудничестве, важным результатом которой стало проведение Теоретического семинара между двумя партиями на ротационной основе.

По словам Кикео Кхайкхампхитхуна, стороны согласовали тему XIII Теоретического семинара, который пройдёт в Лаосе в 2026 году: «Углубление региональной и международной взаимосвязанности: опыт Лаоса и Вьетнама». Семинар планируется провести в конце 2026 года. По этому случаю Центральный теоретический совет Народно-революционной партии Лаоса и Центральный теоретический совет Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) подпишут Меморандум о сотрудничестве на период 2026–2030 годов.

Ранее в тот же день делегация Национальной политической академии имени Хо Ши Мина во главе с Доан Минь Хуаном провела переговоры с делегацией Национальной академии политики и государственного управления Лаоса во главе с доктором Аноупхабом Тоуналомом, секретарём Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и директором Академии, в ходе которых стороны согласовали основные направления сотрудничества на предстоящий период.

Выступая на переговорах, Доан Минь Хуан отметил, что в ближайшее время обеим сторонам необходимо сосредоточить усилия на повышении качества сотрудничества между двумя академиями. В частности, следует совершенствовать подготовку и повышение квалификации кадров, ориентируясь на обучающегося, поддерживать и расширять механизм обмена делегациями различных уровней, активизировать взаимодействие между местными политическими школами, продолжить совместные научные исследования и подготовку аналитических материалов для двух партий в рамках подведения итогов 40 лет политики «Доймой», реализовывать совместные исследовательские проекты, разрабатывать учебные материалы по Идеям Председателя Кайсона Фомвихана, сохранять механизм четырёхстороннего научного семинара и тесно координировать реализацию проекта строительства филиала Академии в провинции Чампасак.

Директор Национальной академии политики и государственного управления Лаоса Аноупхаб Тоуналом высоко оценил роль Национальной политической академии имени Хо Ши Мина в консультировании Центрального комитета КПВ по вопросам организации краткосрочных курсов подготовки для руководящих кадров высшего звена и ключевых должностных лиц Лаоса. Он также положительно оценил ход реализации проекта строительства филиала Академии в провинции Чампасак, подчеркнув, что этот объект имеет стратегическое значение на долгосрочную перспективу и является ярким символом особых отношений солидарности между Вьетнамом и Лаосом.

Рабочая встреча делегации Национальной политической академии имени Хо Ши Мина с Центральным теоретическим советом Лаоса, а также переговоры с Национальной академией политики и государственного управления Лаоса подтвердили решимость сторон укреплять сотрудничество в области теоретических исследований и подготовки кадров, внося вклад в дальнейшее развитие отношений великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

ИЖВ/ВИА

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