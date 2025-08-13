Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнам и Куба подписали соглашение в области юстиции

Министр Нгуен Хай Нинь подчеркнул, что эффективное сотрудничество между министерствами юстиции двух стран способствует дальнейшему укреплению особых узы солидарности, дружбы и всестороннего двустороннего сотрудничества.
  Министр Нгуен Хай Нинь и министр Оскар Мануэль Сильвера Мартинес обмениваются документами после церемонии подписания. Фото: ВИА
С 11 по 12 августа делегация Министерства юстиции Вьетнама во главе с членом ЦК партии, министром Нгуен Хай Нинем посетила Кубу с целью укрепления двустороннего сотрудничества в сфере юстиции.

На переговорах с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильвера Мартинесом министр Нгуен Хай Нинь подчеркнул особые отношения между двумя братскими народами Вьетнама и Кубы, которые сохраняются на протяжении 65 лет.

Он отметил, что бессмертные слова Главнокомандующего Фиделя Кастро — «За Вьетнам Куба готова отдать даже свою кровь!» — навсегда запечатлены в сердцах каждого вьетнамца.

Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят и благодарны за искреннюю, бескорыстную и чистую помощь кубинского народа в годы борьбы за независимость и воссоединение страны, а также в деле строительства, защиты и развития государства сегодня.

Для вьетнамцев Куба всегда является символом революционного героизма, международной солидарности и несгибаемой воли в борьбе за свободу и прогресс во всём мире.

Министр Нгуен Хай Нинь отметил, что эффективное сотрудничество между двумя министерствами юстиции способствует дальнейшему укреплению особых отношений солидарности, дружбы и всестороннего двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны, министр юстиции Кубы Оскар Мануэль Сильвера Мартинес высоко оценил хорошие отношения сотрудничества между министерствами за последнее время, поблагодарил Министерство юстиции Вьетнама за ценную помощь и проинформировал о законодательном процессе в Кубе после принятия новой Конституции в 2019 году.

Стороны обменялись опытом в разработке законодательства, включая процедуры пересмотра принятых законов и создания новых норм.

Сразу после переговоров министр Нгуен Хай Нинь и министр Оскар Мануэль Сильвера Мартинес подписали Соглашение о проекте технической поддержки Министерству юстиции Кубы с целью повышения его потенциала в разработке и применении законодательства.

ВИА/ИЖВ

