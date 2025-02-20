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Вьетнам и Куба обсудили меры по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества
В свою очередь, Бруно Паррилья, находящийся с официальным визитом во Вьетнаме с 18 по 20 февраля, заявил, что партия, государство и народ Кубы всегда дорожат и искренне ценят солидарность и ценную поддержку, которую партия, государство и народ Вьетнама оказывали Кубе на протяжении многих лет.
Он выразил свое восхищение и признательность за выдающиеся и всеобъемлющие достижения Вьетнама за почти 40 лет проведения дела «Доймой» (Обновления), а также за растущую роль и позиции страны в регионе и мире. Он подтвердил, что Куба считает Вьетнам успешной моделью и надеется на обмен опытом с Вьетнамом в различных областях.
Стороны договорились тесно координировать усилия и принимать меры для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества через обмены на высоком уровне, эффективную реализацию соглашений и механизмов между партиями и государствами, особенно тех, которые были достигнуты в ходе государственного визита Генерального секретаря партии, президента государства То Лама на Кубу в сентябре 2024 года. Кроме того, стороны намерены расширять сотрудничество в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, биотехнологий и фармацевтики.
Они также пообещали усилить координацию в организации Года вьетнамско-кубинской дружбы 2025, чтобы отпраздновать 65-ю годовщину установления дипломатических отношений.
Официальные лица подтвердили свои обязательства по укреплению координации и взаимной поддержки в международных организациях и многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, способствуя тем самым миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.