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Вьетнам и Куба обсудили меры по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обсудили направления и меры по развитию традиционной солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами во время переговоров 19 февраля в Ханое.
  На переговорах между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном (второй слева) и министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей (первый справа). Фото: ВИA  
Буй Тхань Шон выразил свое удовлетворение плодотворным развитием вьетнамско-кубинских отношений по всем каналам партийной, государственной и народной дипломатии, подтвердив, что партия и государство Вьетнам придают большое значение особым отношениям с Кубой, первой страной Западного полушария, установившей дипломатические связи с Вьетнамом.

В свою очередь, Бруно Паррилья, находящийся с официальным визитом во Вьетнаме с 18 по 20 февраля, заявил, что партия, государство и народ Кубы всегда дорожат и искренне ценят солидарность и ценную поддержку, которую партия, государство и народ Вьетнама оказывали Кубе на протяжении многих лет.

Он выразил свое восхищение и признательность за выдающиеся и всеобъемлющие достижения Вьетнама за почти 40 лет проведения дела «Доймой» (Обновления), а также за растущую роль и позиции страны в регионе и мире. Он подтвердил, что Куба считает Вьетнам успешной моделью и надеется на обмен опытом с Вьетнамом в различных областях.

Стороны договорились тесно координировать усилия и принимать меры для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества через обмены на высоком уровне, эффективную реализацию соглашений и механизмов между партиями и государствами, особенно тех, которые были достигнуты в ходе государственного визита Генерального секретаря партии, президента государства То Лама на Кубу в сентябре 2024 года. Кроме того, стороны намерены расширять сотрудничество в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, биотехнологий и фармацевтики.

Они также пообещали усилить координацию в организации Года вьетнамско-кубинской дружбы 2025, чтобы отпраздновать 65-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Официальные лица подтвердили свои обязательства по укреплению координации и взаимной поддержки в международных организациях и многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, способствуя тем самым миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

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